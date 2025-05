IND vs ENG: 'टेस्ट क्रिकेट में एक...', विराट कोहली के संन्यास ने किया क्रिकेट जगत को हैरान, BCCI समेत रैना-पठान ने दी शुभकामनाएं

Virat Kohli Test Cricket Retirement: क्रिकेट जगत ने दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया. उन्होंने 123 मैचों में 9,230 रन बनाकर अपने शानदार करियर का अंत किया, जिसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं. कोहली ने सोमवार को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए खेल के सबसे लंबे प्रारूप से संन्यास की घोषणा की. "14 साल हो गए हैं जब मैंने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में बैगी ब्लू पहनी थी... सफ़ेद कपड़ों में खेलना बहुत ही निजी अनुभव होता है. शांत परिश्रम, लंबे दिन, छोटे-छोटे पल जिन्हें कोई नहीं देखता लेकिन जो हमेशा आपके साथ रहते हैं. जैसे ही मैं इस प्रारूप से दूर होता हूँ, यह आसान नहीं होता लेकिन यह सही लगता है.

मैंने इसमें अपना सबकुछ दिया है, और इसने मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा दिया है. "मैं खेल के लिए, मैदान पर जिन लोगों के साथ खेला, उनके लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जिसने मुझे इस दौरान देखा. मैं अपने टेस्ट करियर को हमेशा मुस्कुराते हुए देखूंगा. #269, साइनिंग ऑफ," पोस्ट में लिखा था.

"सफेद शर्ट उतारकर, ताज बरकरार रखते हुए, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा, अपने पीछे एक बेजोड़ विरासत छोड़ गए," अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया.

Whites off, crown intact 👑



Virat Kohli bids goodbye to Test cricket, leaving behind an unmatched legacy 👏



✍️: https://t.co/VjuXwUrl8P pic.twitter.com/6apbXkubQ0 — ICC (@ICC) May 12, 2025

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विराट को उनके शानदार करियर के लिए बधाई देते हुए कहा कि विराट के रिटायरमेंट के साथ टेस्ट क्रिकेट का एक युग समाप्त हो गया है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जारी रहेगी.

𝗧𝗵𝗮𝗻𝗸 𝘆𝗼𝘂, 𝗩𝗶𝗿𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗵𝗹𝗶! 🙌



An era ends in Test cricket but the legacy will continue FOREVER! 🫡🫡@imVkohli, the former Team India Captain retires from Test cricket.



His contributions to #TeamIndia will forever be cherished! 👏 👏 pic.twitter.com/MSe5KUtjep — BCCI (@BCCI) May 12, 2025

"धन्यवाद, विराट कोहली! टेस्ट क्रिकेट में एक युग समाप्त हो गया है, लेकिन विरासत हमेशा जारी रहेगी! @imVkohli, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. #TeamIndia में उनके योगदान को हमेशा संजोया जाएगा!" यह पोस्ट X पर पोस्ट किया गया.

विराट की आईपीएल फ्रैंचाइज़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने X पर टूटे हुए दिल का इमोजी शेयर किया और लिखा, "धन्यवाद, विराट. #269 टेस्ट क्रिकेट फिर कभी वैसा नहीं रहेगा!"

The Greatest Ambassador of Test Cricket. Period. 🐐#ThankYouVirat 👑 pic.twitter.com/0mLzFVjOtp — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 12, 2025

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 2011 विश्व कप में विराट के साथी, सुरेश रैना ने कहा, "टेस्ट क्रिकेट में आपके जुनून और नेतृत्व ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है, भाई! प्यार और सम्मान भाई @imVkohli. आपको दूर जाते हुए देखकर दुख हुआ, लेकिन आपकी विरासत हमेशा अमर रहेगी.

Your passion & leadership in Test cricket have inspired millions, brother! Love and respect bro @imVkohli



Sad to see you step away, but your legacy will live on. 🙌 #Legend #thankyouvirat pic.twitter.com/6Ce9Z0wnPj — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) May 12, 2025

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने एक्स पर साझा किया, "विराट कोहली को शानदार टेस्ट करियर के लिए बधाई. सफ़ेद जर्सी में सभी यादगार पलों के लिए धन्यवाद. आगे जो भी हो, उसके लिए आपको शुभकामनाएँ.

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने भी विराट को सफ़ेद जर्सी पहनने वाले महानतम खिलाड़ियों में से एक के रूप में सराहा. "एक युग का अंत. धन्यवाद किंग कोहली. सफ़ेद जर्सी पहनने वाले महानतम खिलाड़ियों में से एक ने अपने टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया," इसने एक्स पर साझा किया.

Congratulations to Virat Kohli on a great Test career. Thank you for all the memorable moments in whites.

Wishing you the best for what's ahead. #ViratKohli𓃵 — Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) May 12, 2025

चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा, "एक ऐसा करियर जो टेस्ट क्रिकेट की भावना का प्रमाण है! शुक्रिया, विराट कोहली!". "कैप 269 यादें अनंत शुक्रिया कोहली!" पंजाब किंग्स ने जोड़ा.

A career that's a testament to Test cricket's spirit!

Thank You, Virat Kohli! 🇮🇳#WhistlePodu pic.twitter.com/M3iUaKnbek — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 12, 2025

"शानदार टेस्ट करियर के लिए बधाई, विराट कोहली. कप्तान के रूप में, आपने न केवल मैच जीते - आपने मानसिकता बदली. आपने फिटनेस, आक्रामकता और सफ़ेद जर्सी पर गर्व को नया मानक बनाया. आधुनिक भारतीय टेस्ट क्रिकेट के सच्चे पथ प्रदर्शक," भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा.

भारत के लिए शानदार यादों के लिए धन्यवाद चैंपियन. टेस्टक्रिकेट में शानदार करियर के लिए बधाई," पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल ने कहा.

विराट का यह फैसला रोहित शर्मा द्वारा पिछले सप्ताह खेल के सबसे लंबे प्रारूप में अपने करियर को समाप्त करने की आश्चर्यजनक घोषणा के बाद आया है. उन्होंने ग्रीम स्मिथ (53 जीत), रिकी पोंटिंग (48 जीत) और स्टीव वॉ (41 जीत) के बाद चौथे सबसे सफल टेस्ट कप्तान के रूप में अपना करियर समाप्त किया.

कोहली के 30 टेस्ट शतक उन्हें सचिन तेंदुलकर (51 शतक), राहुल द्रविड़ (36) और सुनील गावस्कर (34) के बाद चौथे सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज बनाते हैं. कोहली ने सात टेस्ट दोहरे शतक भी बनाए, जो किसी भारतीय द्वारा अब तक का सबसे अधिक है. कोहली के नाम किसी भारतीय कप्तान द्वारा सबसे अधिक टेस्ट शतक भी हैं, जबकि गावस्कर (11 शतक) उनके 20 शतकों से काफी पीछे हैं.