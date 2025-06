IND vs ENG: यह स्पिनर होगा विश्व क्रिकेट का दूसरा 'शेन वार्न', पूर्व क्रिकेटर ने इस गेंदबाज को लेकर की भविष्यवाणी

Who will be next Shane Warne in World Cricket: शेन वार्न को दुनिया का सबसे महान लेग स्पिनर माना जाता है. वार्न टेस्ट में दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर हैं. वॉर्न के जैसा लेग स्पिनर दूसरा विश्व क्रिकेट में नहीं आया है लेकिन अब भारत के पूर्व गेंदबाज और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने भविष्यवाणी करते हुए उस गेंदबाज के बारे में बात की है जो भविष्य में दुनिया का दूसरा शेन वार्न बन सकता है. भरत अरुण ने कुलदीप यादव की काबिलियित की तुलना शेन वार्न से की है. अरुण ने कुलदीप की क्षमताओं को लेकर कहा कि "वह इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.." भरत अरुण ने इंग्लैंड में वॉर्न की सफलता के बारे में बात की और सुझाव दिया कि कुलदीप भी इसी तरह के परिणाम हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं.

अरुण ने रेवस्पोर्ट्ज़ से बात करते हुए कहा, "कलाई के स्पिनर हमेशा से ही कारगर साबित हुए हैं, खास तौर पर इंग्लैंड . यहां तक ​​कि शुरुआत में भी, जब पिच में थोड़ी नमी होती है, तो कलाई के स्पिनरों को मदद मिल सकती है. तेज़ गेंदबाज़ों के बनाए गए खुरदुरे क्षेत्र भी एक भूमिका निभाते हैं."

भरत अरुण की बात करें तो भारत के पूर्व गेंदबाजी कोच ने भारत के लिए दो टेस्ट मैच खेले हैं और 4 विकेट लेने में सफल रहे हैं. अरुण ने अपने 48 फर्स्ट क्लास मैच में कुल 110 लिए थे. भरत अरुण का इंटरनेशनल करियर बेहद कम रहा है.

पूर्व भारतीय गेंदबाजी कोच ने आगे कहा, ", खुरदुरे क्षेत्र का उपयोग करना अपने आप में एक कला होता है. यह सिर्फ़ गेंदबाज़ी तक ही सीमित नहीं है. जब हम ऐसे गेंदबाज़ों के बारे में सोचते हैं, तो शेन वॉर्न तुरंत दिमाग में आते हैं. कुलदीप के पास इंग्लैंड में सफल होने के लिए ज़रूरी कौशल है. हालांकि मौजूदा भारतीय गेंदबाज़ी आक्रमण अनुभवहीन है, लेकिन इसमें अपार संभावनाएं हैं."

शेन वार्न की बात करें तो वार्न ने इंग्लैंड की धरती पर 22 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 129 विकेट लेने में सफल रहे. (Shane Warner in England Test) वहीं, कुलदीप (Kuldeep Yadav in England) ने अबतक इंग्लैंड में केवल एक टेस्ट मैच ही खेला है. बता दें कि कुलदीप यादव ने अबतक 13 टेस्ट मैच खेल कर कुल 56 विकेट अपने नाम किए हैं.