RCB vs DC: विराट कोहली ने खोया आपा, कप्तान रजत पाटिदार की गलती को देखकर खुद नहीं कर पाए काबू, लाइव मैच में ऐसे भड़के, Video

Virat Kohli angry at Rajat Patidar : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आईपीएल 2025 (IPL 2025, RCB vs DC) के 24वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. दिल्ली की जीत में केएल राहुल हीरो बने और शानदार 93 रन बनाकर नाबाद रहे. राहुल (KL Rahul record) को उनकी धुआंधार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. बता दें कि इस मैच में विराट कोहली (Virat Kohli angry video viral) मैदान पर काफी भड़क गए. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो टीम के बल्लेबाजी कोच दिनेश कार्तिक से मैच के दौरान कप्तान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) की गलती को लेकर बहस करते नजर आ रहे हैं. जिस तरह से कोहली कप्तान की गलती को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि किंह कोहली को पाटीदार की गेंदबाजी में बदलाव की रणनीति पसंद नहीं आई है. कार्तिक चुपचाप कोहली की बात सुने जा रहे थे. फैन्स भी इस वीडियो पर लगातार कमेंट कर रहे हैं.

Virat Kohli fumes at Rajat Patidar over captaincy blunders

