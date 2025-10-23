IND vs AUS: किंग कोहली 0, 0.. जो पहले कभी नहीं हुआ, आसार नहीं हैं अच्छे

Virat Kohli Consecutive Ducks IND vs AUS 2nd ODI: किंग कोहली लगातार दूसरे मैच में 0 पर गए. पर्थ में पहले वनडे मैच में 8 गेंद खेल पाए तो एडिलेड में दूसरे मैच में सिर्फ 4 गेंद. पहले मैच में वेटरन मिचेल स्टार्क की गेंद पर कूपर कोनोलि ने उनका कैच लपककर पर्थ में 90 फीसदी बैठे भारतीय दर्शकों को खामोश कर दिया था. तो, एडिलेड में खेले जा रहे दूसरे मैच में 26 साल के लोकल बॉय ज़ेवियर बार्टलेट ने उन्हें विकेट के आगे फांस लिया.

‘एडिलेड के फ़ैन्स का शुक्रिया'

विराट LBW आउट हुए. बहुत सारे सवालों के साथ मैदान से बाहर आए. एडिलेड ओवल स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने उनके कद का सम्मान किया. विराट ने भी मैदान से बाहर निकलने से पहले उनका अभिवादन स्वीकार किया और अपनी कृतज्ञता ज़ाहिर की.

पहली बार लगातार दो 0,0

भारत के लिए एडिलेड वनडे मैच जीतना, सीरीज़ में बने रहने के लिए ज़रूरी है. ऐसे में विराट कोहली का लगातार दो शून्य के साथ बाहर लौटना टीम को इंडिया को भारी पड़ सकता है. ये पहले से ही माना जा रहा है कि विराट और रोहित के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. फिलहाल टीम मैनेजमेंट शायद ही कोई झटके वाला फैसला नहीं लेना चाहे. लेकिन विराट कोहली के करियर में ये पहला मौक़ा है जब 304 वनडे के करियर में उन्हें लगातार दो बार शून्य के साथ पैवेलियन लौटना पड़ा है.

अंत की शुरुआत?

विराट कोहली ने सीरीज़ शुरू होने से पहले पर्थ पहुंचते ही एक ट्वीट कर धमाका किया था. उन्होंने ‘X' पर ट्वीट किया था, “आप फेल तभी होते हैं जब आप हार मान लेते हैं.”

The only time you truly fail, is when you decide to give up. — Virat Kohli (@imVkohli) October 16, 2025

इसमें कोई शक नहीं कि उनके आलोचकों की तलवारें बाहर निकल जाएंगी. सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग अभी से ही शुरू हो चुकी है. विराट कोहली टाइम बम पर बैठे नज़र आते हैं और उल्टी गिनती की टिक-टिक शुरू हो चुकी है. मसलन, इन ट्वीट को देखें.. जहां फैन्स इसे विराट कोहली के अंत की शुरुआत मानने लगे हैं. एक ट्वीटर हैंडल उनके अंत को करीब मान रहा है तो एक ने तो उनके रिटायरमेंट का एलान कर दिया है.

वैसे उसी दिन उन्होंने एक और ट्वीट किया था, “असफलता (आपको) वो सिखाती है जो कामयाबी कभी नहीं सिखाएगी.”

जीनियस विराट पूरे करियर में कई बार अपने बल्ले से आलोचकों को जवाब देते रहे हैं. लेकिन इस बार 36 साल के विराट के लिए सीखने या जवाब देने का वक्त भी बहुत कम नज़र आ रहा है.