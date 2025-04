IPL 2025: शख्स ने ट्रेविस हेड के साथ की बदतमीजी, फैन्स के बीच मच गया बवाल, Viral Video

Travis Head viral, IPL 2025: ट्रेविस हेड का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स हेड को लेकर बुरी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में शख्स यह कहते हुए नजर आ रहा है कि उसने ट्रेविस हेड के साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश की, लेकिन क्रिकेटर ने सीधे मना कर दिया. फैन का दावा है कि "ट्रेविस हेड ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया.हमने हेड को सर पर चढ़ा रखा है. हैदराबाद के फैन उन्हें प्यार करते हैं लेकिन उनका एटीट्यूड बर्दाश्त करने के लायक नहीं है". सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर फैन्स रिएक्ट कर रहे हैं.

SRH fans harassing Travis Head. Shame on these people. They think every foreign player must be like David Warner wagging his tails whenever he sees Indians pic.twitter.com/nM6d5OrIyL