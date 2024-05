"मेरी अंतरआत्मा कह रही है कि...",RCB टीम के पूर्व मालिक विजय माल्या की भविष्यवाणी, इस टीम को बताया IPL 2024 का विजेता

Vijay Mallya Prediction on RCB: आरसीबी (RCB) टीम के पूर्व मालिक विजय माल्या (Vijay Mallya) ने एलिमिनेटर मैच से पहले एक खास पोस्ट किया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है. विजय माल्या ने पोस्ट शेयर कर विराट कोहली (Vijay Mallya on Virat Kohli) की तारीफ की है और लिखा है कि मैंने सबसे पहले कोहली पर दांव लगाया था. बता दें कि इस सीजन आईपीएल में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. कोहली के दम पर आरसीबी ने प्लेऑफ में क्वालिफाई करने में सफलता पाई है. अब एलिमिनेटर में आरसीबी टीम का मुकाबला राजस्थान के साथ होना है. ऐसे में विजय माल्या ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, " जब मैंने आरसीबी फ्रेंचाइजी पर दांव लगाया था, तब मैंने कोहली पर ही सही मायने में दांव लगाया था. मेरी अंतरआत्मा ने कहा था कि, मैं इससे बेहतर विकल्प नहीं चुन सकता हूं ,मेरी अंतरआत्मा ने मुझसे कह रही है कि इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने का यह सबसे सुनहरा अवसर है. हर स्थिति में साथ, बेस्ट ऑफ लक." आरसीबी टीम के पूर्व मालिक विजय माल्या का यह पोस्ट अब वायरल हो रही है. फैन्स इसपर कमेंट भी कर रहे हैं.

When I bid for the RCB franchise and I bid for Virat, my inner instinct told me that I could not have made better choices. My inner instinct tells me that RCB have the best chance to go for the IPL Trophy. Onward and Upward. Best of luck.