चैंपियंस ट्रॉफी के 'X फैक्टर' ने धोनी या कोहली नहीं बल्कि इन्हें बताया 'ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम'

Varun Chakaravarthy on Rohit Sharma: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत से पहले भारतीय टीम को लेकर कई सवाल थे और टीम की मुख्य परेशानी जसप्रीत बुमराह का फिट नहीं होना था. टीम में चार स्पिनर्स को शामिल किया गया था. जसप्रीत बुमराह समय से फिट नहीं हो पाए, जिसके बाद बोर्ड ने हर्षित राणा को टीम में उनकी जगह शामिल किया और इसके अलावा टीम में एक बदलाव और किया गया. टीम में पांचवें स्पिनर की एंट्री हुई. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जिन्हें पहले जगह मिली थी उन्हें बाहर किया गया और उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती को मौका मिला.

वरुण चक्रवर्ती ने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले इंग्लैंड के खिलाफ हुई व्हाइट बॉल सीरीज में अपना जलवा दिखाया था और मैनेजमेंट का यह फैसला सही साबित हुई क्योंकि यह खिलाड़ी भारत के विजेता बनने में एक्स फैक्टर साबित हुआ. वहीं अब इस खिलाड़ी ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान देते हुए सर्वकालिक महान कप्तान बताया है.

वरुण चक्रवर्ती ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान गेंदबाजी मिलने पर कप्तान को विकेट निकालकर दिया और भी अहम मौके पर. फिर बात चाहे सेमीफाइनल में ट्रेविस हेड के विकेट की हो या फिर फाइनल में विल यंग का विकेट. वरुण चक्रवर्ती ने चैंपियंस ट्रॉफी में तीन मैचों में 9 विकेट झटके. चक्रवर्ती को शुरुआती मैचों में प्लेइंग इलेवन में नहीं रखा गया था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लीग स्टेज के आखिरी मैच में उन्हें शामिल किया गया. चक्रवर्ती टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे.

भारत की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत के बाद, चक्रवर्ती ने खुलासा किया कि भारत के कप्तान रोहित ने मेगा इवेंट में उनका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और उन्हें सर्वकालिक महान कप्तानों में से एक बताया. चक्रवर्ती ने स्टार स्पोर्ट्स को बताया,"रोहित शर्मा ने मेरा बहुत अच्छा उपयोग किया. मैंने पावरप्ले में 2 ओवर, डेथ ओवरों में 2 से 3 ओवर फेंके और जब भी बीच के ओवरों में विकेट की जरूरत थी तब गेंदबाजी की - मैंने उनसे कहा कि इस तरह से मेरी क्षमता को अधिकतम किया जा सकता है और उन्होंने मेरे कहे बिना ही इसे समझ लिया क्योंकि वह सर्वकालिक महान कप्तानों में से एक हैं."

Varun Chakravarthy said "Rohit Sharma used me very well. I bowled 2 overs in Powerplay, 2 to 3 overs in death & bowled whenever a wicket was needed in Middle overs - I told him that this is how my potential can be maximized & he understood that without me saying it because he is… pic.twitter.com/S043LkCI9p