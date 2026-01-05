साल 2026 में वैभव सूर्यवंशी समेत ये खिलाड़ी कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए डेब्यू, लिस्ट पर डालें एक नजर

Players Who Get Debut Chance This Year: कुछ ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन पर साल 2026 में सभी की निगाहें हैं. इनमें से कुछ खिलाड़ियों को सीनियर टीम में डेब्यू का मौका मिल सकता है. आइए, इनके बारे में जानते हैं. वैभव सूर्यवंशी 14 वर्षीय विस्फोटक बल्लेबाज ने साल 2025 में दमदार प्रदर्शन किया है. वह आईपीएल इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने. इसके अलावा, यूथ वनडे में भी उन्होंने शानदार छाप छोड़ी है.

प्रियांश आर्य: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में एक ही ओवर में छह छक्के लगाने वाले इस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करते हुए 71 रन की पारी खेली. इसी तरह के शानदार प्रदर्शन के साथ प्रियांश को टीम इंडिया में भी डेब्यू का मौका मिल सकता है.

विपराज निगम: आईपीएल 2025 में स्पिनर विपराज निगम ने 11 विकेट लेने के अलावा, बल्ले से 179.74 की स्ट्राइक रेट के साथ 142 रन भी बनाए. वह टी20 टीम में नंबर-8 पर बल्लेबाजी के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं.

आयुष म्हात्रे: 13 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 30 की औसत के साथ 660 रन बनाने वाले बैटिंग ऑलराउंडर ने 13 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 30 की औसत के साथ 660 रन बनाए, जिसमें 2 शतक भी शामिल हैं. इसके अलावा, 7 लिस्ट-ए मुकाबलों में 65.42 की औसत के साथ 458 रन बनाए. 13 टी20 मुकाबलों में दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 56.50 की औसत के साथ 565 रन बनाए हैं. उन्होंने 7 आईपीएल मुकाबलों में 240 रन जुटाए.

औकिब नबी: जम्मू-कश्मीर के 29 वर्षीय तेज गेंदबाज को आईपीएल 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है. औकिब ने 36 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 19.98 की औसत के साथ 125 विकेट हासिल किए हैं, जबकि 34 लिस्ट-ए मुकाबलों में उन्होंने 49 विकेट निकाले. 34 टी20 मैच में इस खिलाड़ी ने 43 विकेट अपने नाम किए.

आशुतोष शर्मा: 27 वर्षीय खिलाड़ी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केवल 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर युवराज सिंह का 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है. उन्होंने अपने करियर में 8 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 370 रन बनाए, जबकि लिस्ट ए के 19 मैचों में 446 रन जोड़े. 54 टी20 मुकाबलों में आशुतोष 1,106 रन बना चुके हैं.

रसिक सलाम: जम्मू-कश्मीर के इस तेज गेंदबाज ने आईपीएल करियर के 13 मुकाबलों में 10 विकेट हासिल किए हैं. रसिक फर्स्ट क्लास करियर में 27.68 की औसत के साथ 19 विकेट निकाल चुके हैं, जबकि 13 लिस्ट ए मुकाबलों में 16 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, 42 टी20 मैचों में रसिक ने 50 विकेट निकाले हैं.

