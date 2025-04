Vaibhav Suryavanshi: उस दिन गम के थे, आज खुशी के आंसू...14 साल के बिहारी लड़के ने IPL में रचा इतिहास

Vaibhav Suryavanshi: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल (Vaibhav Suryavanshi in IPL) में अपना डेब्यू लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में किया था. अपने पहली ही मैच से वैभव ने दिखाया था कि उनके अंदर किसी छवि नजर आती है. वैभव ने पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर को छक्का मारा था, जिससे तय हो गया था कि यह बल्लेबाज बड़ा ही निडर है. पहले मैच में वैभव ने 20 गेंद का सामना किया और 34 रन की पारी खेली थी. अपनी पहली आईपीएल पारी में वैभव ने दो चौके और तीन छक्के लगाने में सफलता हासिल की थी. वैभव अपने पहले मैच में एडन मार्करम की गेंद पर स्टंप आउट हो गए थे. आउट होने के बाद जिस तरह से वैभव के आंखों में आंसू बहे थे उसे देखकर अंदाजा लग गया था कि इस खिलाड़ी के अंदर एक भूख है, यह भूख उसके एटीट्यूड और उसकी आंखों ने ज़ाहिर कर दी थी.

इसके बाद आरसीबी के खिलाफ मैच में वैभव ने 16 रन बनाए. वहां भुवी जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज के खिलाफ भी इस युवा बल्लेबाज ने अपनी दिलेरी से बल्लेबाजी की और आक्रमक अंदाज में बैटिंग कर गेंदबाजों को चौंका कर रख दिया था. हालांकि वैभव 16 रन बनाकर भुवी की गेंद पर बोल्ट आउट हो गए थे. उस छोटी सी 16 रन की पारी में वैभव ने 12 गेंद का सामना किया था और दो छक्के लगाए थे. आरसीबी के किंग कोहली भी 14 साल के बल्लेबाज के आक्रमक एटीट्यूड को देखकर हैरान थे और मुस्कुराते दिखे. वह एक ऐसा पल था जिसे विश्व क्रिकेट हमेशा याद रखेगा.

फिर वह पल आया जिसका शायद आईपीएल बेसब्री से इंतजार कर रहा था. वैभव ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 35 गेंद पर शतक लगाया और 38 गेंद पर 101 रन की पारी खेली. 14 साल के बिहार के लाल ने अपनी शतकीय पारी में 7 चौके और 11 छक्के लगाए. प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में वैभव बोल्ड आउट हुए लेकिन इस बार जब वो आउट होकर पवेलियन जा रहे थे तो उनके आंखों में ज्यादा आंसू तो नहीं थे लेकिन खुशी से आंखें जरूर नम थी.

गुरु राहुल द्रविड़ भी शतक का जश्न मनाने के लिए खड़े हो गए

वैभव ने अपनी बल्लेबाजी से हमेशा शांत रहने वाले गुरु राहुल द्रविड़ को भी उत्तेजित कर दिया था. जब वैभव ने शतक लगाया तो राहुल द्रविड़ अपनी कुर्सी से उछल कर खड़े हो गए और एक युवा बल्लेबाज के शतक पर जश्न मनाने लगे थे. यह एक ऐसा नजारा है जिसे हमेशा याद किया जाएगा. 28 अप्रैल 2025 की रात एक 14 साल के लड़के ने राहुल द्रविड़ को एक ऐसी खुशी दे दी थी जिसकी चर्चा हमेशा होगी.

Flabbergasted.

Finally I have used this word in real life.

Takes 10x guts to go for a 6 against Rashid when you are on 94 AND you are just 14 yo. Take a bow Vaibhav. The bar is so high.

Can't believe what I saw today. #vaibhavsuryavanshi

