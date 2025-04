IPL 2025: वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट में रचा इतिहास, 17 गेंदों में तूफानी अर्धशतक लगाकर बना दिया महारिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi IPL 2025 Fastest Half Century; GT vs RR: वैभव सूर्यवंशी ने किसी भारतीय द्वारा और सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाकर राजस्थान रॉयल्स को गुजरात टाइटन्स को आठ विकेट से जीत में बड़ी भूमिका निभाई. राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 17 गेंदों पर अपना पहला आईपीएल अर्धशतक जड़ा जो आईपीएल 2025 का सबसे तेज अर्धशतक लगाया. आरआर ने आईपीएल 2025 में जीटी के खिलाफ 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की. आरआर ने 5 ओवर में 81 रन बिना किसी विकेट गवांए पहुंच गए. सूर्यवंशी ने इशांत शर्मा के एक ओवर में 28 रन बनाए.

Only 14... but already hitting 90m sixes 💪



Vaibhav Suryavanshi, remember the name! 🫡



Updates ▶ https://t.co/HvqSuGgTlN#TATAIPL | #RRvGT | @rajasthanroyals pic.twitter.com/6YyJKShHR2