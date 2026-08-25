वैभव सूर्यवंशी ने 4 गेंद में झटके 2 विकेट, बल्लेबाजी में फ्लॉप होने के बाद गेंद से बरपाया कहर

Vaibhav Suryavanshi Picks Wicket in Duleep Trophy QF: वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi Bowling) ने नार्थ जोन के खिलाफ ईस्ट जोन के लिए खेल रहे दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy) के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में तहलका मचा दिया है. बल्ले से फ्लॉप होने के बाद कप्तान ईशान किशन ने वैभव पर भरोसा जताया और उन्हें गेंदबाजी थमा दी और फिर क्या था उन्होंने फिरकी का ऐसा जाल बुना की 4 गेंदों में ही 2 विकेट चटकाकर मैच पर टीम की पकड़ मजबूत बना दी.
VAIBHAV SOORYAVANSHI, THE BOWLER 🔥— Johns. (@CricCrazyJohns) August 25, 2026
- Sooryavanshi picks 2 wickets in 4 balls in Duleep Trophy Quarter-Final. pic.twitter.com/G5pfCmFXYF
इससे पहले नार्थ जोन ने पहली पारी में 111 रन ही बना सकी थी और उसके जवाब में वैभव सूर्यवंशी की ईस्ट जोन की टीम ने 10 विकेट खोकर 467 रन बनाई जिसमे सुदीप कुमार और शाहबाज अहमद के बल्ले से शानदार शतकीय पारी आई थी मगर वैभव का बल्ला खामोश रहा है उन्होंने 6 गेंदों में 8 रन की पारी खेली थी. खबर लिखे जानें तक नार्थ जोन ने 8 विकेट खोकर मात्र 103 रन बनाये थे और 253 रन से पीछे थी.
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