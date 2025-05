CSK को बड़ा झटका IPL 2025 से बाहर हुआ ये खिलाड़ी, रिप्लेसमेंट का हुआ ऐलान

Vansh Bedi Ruled Out From IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को एक बड़ा झटका लगा है. टीम के युवा खिलाड़ी वंश बेदी चोटिल होकर पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. आईपीएल के ऑफिसियल एक्स अकाउंट से किये गए पोस्ट में बताया गया है की उन्हें बाएं टखने में लिगामेंट टियर हुआ है, जिसके चलते वह शेष सीज़न में हिस्सा नहीं ले सकेंगे.

वंश बेदी की जगह अब विकेटकीपर और ओपनिंग बल्लेबाज़ उर्विल पटेल को टीम में शामिल किया गया है. उर्विल पटेल को बतौर रिप्लेसमेंट टीम में जोड़ा गया है और वह शेष मैचों के लिए सीएसके का हिस्सा रहेंगे. उर्विल पटेल एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज़ हैं, जो शीर्ष क्रम में तेज़ शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं. साथ ही उनकी विकेटकीपिंग में भी फुर्ती देखने को मिलती है.

NEWS - Chennai Super Kings sign Urvil Patel as injury replacement for Vansh Bedi.



