USA vs IRE Live Update: कैसा है लॉडरहिल के मौसम का ताजा हाल, क्या पाकिस्तान का टूट जायेगा सपना?

USA vs IRE, Florida Lauderhill Weather Live Update: शुक्रवार को फ्लोरिडा में आईसीसी टी20 विश्व कप के अपने मैच में यूएसए का मुकाबला आयरलैंड से होगा. यूएसए दो जीत, एक हार और चार अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. आयरलैंड दो हार के साथ अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर है. अगर यूएसए (USA Qualify for Super-8 if match abandone) यह मैच जीत जाता है या बारिश के कारण यह मैच रद्द हो जाता है, तो यह उसके लिए ऐतिहासिक सुपर आठ क्वालीफिकेशन होगा और पाकिस्तान बाहर हो जाएगा.

All side covers are off, no covers remaining on the outfield now 🇵🇰🔥🔥



Keep following me and Tapmad for all the live updates. We will keep you posted ❤️ #tapmad #HojaoADFree #T20WorldCup pic.twitter.com/TsuQUmmay2 — Farid Khan (@_FaridKhan) June 14, 2024

Sun out square looks ok but the ground is quite wet #update pic.twitter.com/6T6zixXCaM — Wasim Akram (@wasimakramlive) June 14, 2024

एक्यूवेदर ने शुक्रवार को सेंट्रल ब्रोवार्ड रेजिनल पार्क में बारिश की 98 प्रतिशत संभावना जताई है. हालांकि, मैच के दौरान बारिश की संभावना 74 प्रतिशत बनी हुई है. शहर में दिन के दौरान कुछ गरज के साथ बारिश भी देखने को मिलेगी.

Wet outfield at the Lauderhill stadium. pic.twitter.com/3mkzwyg1Xa — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 14, 2024

Clear skies in Port Lauderdale but outfield is quite wet . Let's hope for the best . #t20cwc2024 pic.twitter.com/R76MnqlYgG — Wasim Akram (@wasimakramlive) June 14, 2024

लौडरहिल में मौसम की बात करें तो फिलहाल बारिश रुकी हुई है और मौसम साफ नजर आ रही है लेकिन अभी दोपहर में फिर से बारिश की संभावना जताई जा रही है की दोपहर के समय में एक बार फिर बारिश खलल डाल सकती है

यहाँ देखें सोशल मीडिया पर मैदान की वायरल तस्वीरें

The sky is clearing at lauderhill florida, Qudrat ka nizam helping Pakistan again in reaching super 8s ? #USAvsIRE pic.twitter.com/wErz5lYtd4 — U M A R (@Agrumpycomedian) June 14, 2024

टीमें:

आयरलैंड की टीम: एंड्रयू बालबर्नी, पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), लोरकन टकर (विकेट कीपर), हैरी टेक्टर, कर्टिस कैंपर, जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी, मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी, जोशुआ लिटिल, क्रेग यंग, ​​बेंजामिन व्हाइट, नील रॉक, ग्राहम ह्यूम, रॉस अडायर.

संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम: शायन जहांगीर, स्टीवन टेलर, एंड्रीज गौस (विकेट कीपर), आरोन जोन्स (कप्तान), नितीश कुमार, कोरी एंडरसन, हरमीत सिंह, शैडली वैन शल्कविक, जसदीप सिंह, सौरभ नेत्रवलकर, अली खान, नोस्तुश केंजीगे, मोनंक पटेल, निसर्ग पटेल, मिलिंद कुमार.