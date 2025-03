रवींद्र जडेजा के हाथ से बह रहा था खून, फिर भी अंपायर ने हाथ से निकलवा दी पट्टी, आपने देखा?

Ravindra Jadeja, India vs Australia 1st Semi Final: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज (चार मार्च) भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई स्थित दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां भारतीय स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा जबर्दस्त लय में नजर आ रहे हैं. मगर क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर भी निकलकर सामने आ रही है. जडेजा विपक्षी टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ की तरफ से खेले गए एक तेज तर्रार शॉट को रोकने के प्रयास में चोटिल हो गए. जिसके बाद मैदान में उन्हें हाथ में पट्टी बांधकर गेंदबाजी करते हुए देखा. मगर विपक्षी खिलाड़ियों के सवाल उठाए जाने का बाद उन्हें अपना पट्टी खोलना पड़ा. जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है.

रवींद्र जडेजा जिस दौरान चोटिल हुए. उस दौरान उनके हाथ से ज्यादा तो नहीं, फिर भी खून बहते हुए देखा गया था. जिसकी वजह से भारतीय ऑलराउंडर ने हाथ पर पट्टी बांधकर खेलने का निर्णय लिया. मगर जब वह गेंदबाजी करने के लिए आए तो उन्हें अपना पट्टी खोलना पड़ा. जिसके बाद उनके हाथ से फिर से खून बहने लगा. हालांकि, इसके बावजूद भारतीय स्टार ने हार नहीं मानी और गेंदबाजी करना जारी रखा.

