IND vs AUS: कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा ने वनडे में बनाया अनचाहा रिकॉर्ड, यकीन करना मुश्किल

Rohit Sharma unwanted record in ODI: सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS, Champions Trophy 2025) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. एक बार फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीतने में असफल रहे हैं. यह 11वीं बार है जब भारतीय कप्तान रोहित टॉस नहीं जीत पाए हैं. वनडे में लगातार सबसे ज्यादा टॉस हारने वाले रोहित दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में पहले नंबर पर ब्रायन लारा हैं जिनके नाम 12 लगातार मैचों में टॉस हारने का अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज है. (IND vs AUS, Live Scorecard)

रोहित शर्मा ने टॉस हारने पर क्या कहा

रोहित ने टॉस हारने पर कहा, " मैं दोनों ही काम करने के लिए तैयार था, जब आप दो मन में हों, तो टॉस हारना बेहतर होता है. पिच अपनी प्रकृति बदलती रहती है. आपको अच्छा क्रिकेट खेलना होगा. हमने तीनों मैचों में अच्छा क्रिकेट खेला है और हम यही करने की कोशिश करेंगे. यह चुनौतीपूर्ण होने वाला है. हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं. हम वहीं से खेलना चाहते हैं, जहां से हमने छोड़ा था. अब जब हम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, तो हमें अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और उन्हें जितना संभव हो उतना कम स्कोर पर रोकना होगा. "

वनडे में लगातार सबसे ज़्यादा टॉस हारने वाले कप्तान (Most consecutive tosses lost by a captain in ODIs)

12 - ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज, अक्टूबर 1998 से मई 1999)

11 - पीटर बोरेन (नीदरलैंड, मार्च 2011 से अगस्त 2013)

11*- रोहित शर्मा (भारत, नवंबर 2023 से मार्च 2025)

टीमें:

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): कूपर कोनोली, ट्रैविस हेड, स्टीवन स्मिथ (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, तनवीर संघा

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती