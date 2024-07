केकेआर की टीम को मिल गया अपना मेंटर, मुंबई इंडियंस को बना चुकी हैं चैंपियन

Jhulan Goswami Joins Trinbago Knight Riders: कोलकाता नाईट राइडर्स फ्रेंचाइजी की टीम त्रिनबागो नाईट राइडर्स की महिला टीम ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, वेस्टइंडीज में खेले जाने वाले कैरेबियन लीग का आयोजन पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी किया जाता है. आगामी सीजन से पूर्व त्रिनबागो नाईट राइडर्स की टीम ने भारतीय पूर्व महिला तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को मेंटर के रूप में अपने साथ जोड़ा है.

बता दें यह कोई पहला मौका नहीं है जब झूलन गोस्वामी किसी टीम में सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पर जुड़ रही हैं. इससे पहले वह देश की प्रतिष्ठित महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए गेंदबाजी कोच के रूप में काम कर चुकी हैं. झूलन की देखरेख में एमआई की गेंदबाजी पहले सीजन में काबिलेतारीफ रही. नतीजा यह रहा कि टीम पहले ही साल ट्रॉफी को अपने हाथ में उठाने में कामयाब रही.

