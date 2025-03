IND vs AUS: वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी जाल में फंसे ट्रेविस हेड, ऐसे हुए आउट, बैटर देखता रह गया, Video

Travis Head Wicket viral : वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy vs Travis Head) ने एक बार फिर कमाल कर दिया है. सेमीफाइनल (IND vs AUS, Champions Trophy 2025) में वरुण ने सबसे बड़ी विकेट हासिल की है. ट्रेविस हेड को शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा है. वरुण के रहस्य को ट्रेविस हेड समझ नहीं पाए. ऑफ़ स्टंप के बाहर की गेंद को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग मिस कर गए, गेंद हवा में गई, लांग ऑफ़ पर शुभमन गिल ने एक आसान सा कैच लेकर भारत के सबसे ब़ड़े विलेन को पवेलियन की राह दिखा दी. ट्रेविस 33 गेंद पर 39 रन बनाकर आउट हुए. अपनी पारी में हेड ने 5 चौके और 2 छक्के लगाए. ट्रेविस, वरुण की पहली ही गेंद पर चकमा खा गए.

