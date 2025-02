AUS vs AFG: ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, चैंपियंस ट्रॉफी में महारिकॉर्ड बनाकर विश्व क्रिकेट को चौंकाया

Champions Trophy, AUS vs AFG: ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान (Afghanistan vs Australia) के बीच खेला गया अहम मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया जिसके कारण सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहुंचने में सफल हो गई है. बता दें कि मैच में पहले अफगानिस्तान की टीम ने बल्लेबाजी की थी और 50 ओवर में 273 रन का स्कोर बनाया. जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया तो केवल 12.5 ओवर का ही खेल हो पाया. जब बारिश के कारण खेल रोका गया तो ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट पर 109 रन बना लिए थे. जिसके बाद फिर खेल नहीं हो सका और आखिरकार दोनों टीम को एक -एक अंक दे दिया गया. ऑस्ट्रेलिया टीम ग्रुप बी में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई.

बता दें कि भले ही मैच रद्द हो गया लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रेविस हेड (Travis Head) ने अपनी बल्लेबाजी से धमाका किया. ट्रेविस हेड ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की और 40 गेंद पर 59 रन बनाकर नाबाद रहे. हेड ने 9 चौके और एक छक्के लगाए. ट्रेविस हेड ने 147.50 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर धमाका कर दिया. बता दें कि हेड ने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान एक कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

ट्रेविस हेड चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं. मैच में ट्रेविस ने 34 गेंद पर अर्धशतक जमाने का कमाल किया. हेड ने ऐसा कर डेमिन मार्टिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. डेमियन मार्टिन ने 35 गेंद पर अर्धशतक जमाने का कमाल चैंपियंस ट्रॉफी में किया था.

चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज (Fastest fifty for Australia in Champions Trophy History)

34 गेंद - ट्रेविस हेड

35 गेंद - डेमियन मार्टिन

38 गेंद - जेम्स फॉल्कनर

40 गेंद - एंड्रयू साइमंड्स

40 गेंद - मिशेल जॉनसन

ट्रेविस हेड का अनोखा कमाल

इसके अलावा ट्रेविस हेड ने एक ऐसा कमाल भी किया है जिसकी चर्चा हो रही है. दरअसल, साल 2023 से लेकर अबतक हेड ने 21 पारियों में बल्लेबाजी की और कुल 905 रन बनाने में सफल रहे हैं. इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतक और तीन शतक लगाए हैं. उनका औसत 53.23 का रहा है और स्ट्राइक रेट 129.10 का रहा है. साल 2023 की शुरुआत से अब तक हेड ने 21 पारियों में यह 17वीं बार है जब उन्होंने वनडे पारी में 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो विश्व क्रिकेट को चौंका रहा है.

वहीं, बात करें चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है तो वह बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि शाहिद अफरीदी के नाम है. (Stats: Fastest fifties in the Champions Trophy) शाहिद अफरीदी ने 18 गेंद पर चैंपियंस ट्रॉफी में अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड बनाया है. (Fastest fifties in the Champions Trophy)

चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज (Top 5 Fastest Fifties in ICC Champions Trophy History)

शाहिद अफरीदी- 18 गेंद पर - vs नीजरलैंड्स, 2002

क्रेग मैकमिलन- 21 गेंद पर- vs यूएसए, 2004

इयोन म़ॉर्गेन- 26 गेंद पर - vs साउथ अफ्रीका- 2009

जेसी राइडर- 28 गेंद पर - vs श्रीलंका- 2009

युवराज सिंह- 29 गेंद पर vs पाकिस्तान- 2017