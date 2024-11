'मैं वर्ल्ड कप 2023 में...', हर्षित राणा ने ऐसा क्या कह दिया जो बीच मैदान में आग बबूला हो गए ट्रेविस हेड?

Harshit Rana vs Travis Head, Australia vs India, 1st Test: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षित राणा और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड के बीच मैदान में तीखी नोकझोंक हुई है. जिसकी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. जिनमें बताया जा रहा है कि हर्षित राणा ने जब हेड के उपर स्लेज किया तो उन्होंने जबर्दस्त तरीके से उनका जवाब दिया है.

दरअसल, टीम इंडिया पर्थ टेस्ट में जीत के बेहद करीब है. दूसरी पारी में ब्लू टीम ने विपक्षी टीम के पांच धुरंधरों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन ट्रेविस हेड एक बार फिर से मैदान में जम गए हैं.

Harshit Rana said, "why you can't play quality bowling?



Travis Head said, "i already played this mighty bowling in World Cup 2023 🤯#AUSvsIND #AUSvIND pic.twitter.com/Xn0kgHv2ac