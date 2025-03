PAK vs NZ: T20I में पाकिस्तान के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने तीन बार किया है कारनामा

Hasan Nawaz Fastest Century for Pakistan in T20 International: ऑकलैंड में खेले गए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (PAK vs NZ) के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को नौ विकेट से हरा दिया इस जीत के हीरो रहे हसन नवाज, जिन्होंने महज 44 गेंदों में शतक लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया और पाकिस्तान की ओर से सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हसन नवाज ने 45 गेंदों में 105 रन की नाबाद पारी खेली. इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 233.33 की रही और उन्होंने 10 चौके व 7 छक्के लगाए. उनकी इस धुआंधार बल्लेबाजी के चलते पाकिस्तान ने 24 गेंद पहले ही मैच जीत लिया.

This upper cut from Hassan nawaz was just a class!#PAKvNZ

pic.twitter.com/dG2CyYZO4o — Tehseen Qasim (@Tehseenqasim) March 21, 2025

पाकिस्तान की ओर से टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम था. अब बात करें टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में तो बाबर आजम ने अपने करियर में तीन बार ये कारनामा किया है और तीन साल में बाबर ने सबसे पहले साल 2021 में 49 गेंदों पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में ये रिकार्ड बनाया था और आज हसन नवाज ने 44 गेंदों में शतक लगाकर पाकिस्तान के टी20ई. क्रिकेट इतिहास मे नया रिकॉर्ड बना दिया.

22-year-old Hasan Nawaz now holds the fastest T20I century for Pakistan 💥 pic.twitter.com/TcUSlXUYzL — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 21, 2025

पाकिस्तान के लिए सबसे तेज़ टी20 इंटरनेशनल शतक