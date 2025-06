फर्स्ट क्लास और डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले दुनिया के 4 बल्लेबाज, भारत के दो खिलाड़ी लिस्ट में

Hundred in both a first-class and debut Test match: 19 साल के लुआन-ड्रे प्रीटोरियस (Lhuan-dre Pretorius) फर्स्ट क्लास और डेब्यू टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले पहले साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज हैं और दुनिया के केवल चौथे बल्लेबाज हैं इस खास लिस्ट में भारत के दो बल्लेबाज शामिल हैं. गुंडप्पा विश्वनाथ ने अपने पहले फर्स्ट क्लास मैच में भी शतक लगाया था तो वहीं, जब उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया तो उस मैच में भी शतकीय पारी खेली थी. (Top 4: Batters with Hundred in both a first-class and debut Test)

फर्स्ट क्लास और डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले बल्लेबाज (Hundred in both a first-class and debut Test match)

गुंडप्पा विश्वनाथ (भारत)

डर्क वेलहम (ऑस्ट्रेलिया)

पृथ्वी शॉ (भारत)

लुआन-ड्रे प्रीटोरियस (साउथ अफ्रीका)

गुंडप्पा विश्वनाथ (Gundappa Viswanath)

विशी' के नाम से मशहूर, दाएं हाथ के बल्लेबाज, गुंडप्पा विश्वनाथ ने 19 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलना शुरू किया था. अपने पहले ही फर्स्ट क्लास मैच में गुंडप्पा विश्वनाथ ने शतक ही नहीं बल्कि दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच दिया था. उन्होंने 1967-68 रणजी ट्रॉफी में आंध्र के खिलाफ मैसूर के लिए खेलते हुए 230 रन बनाए थे. इसके बाद गुंडप्पा विश्वनाथ ने साल 1969 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में 137 रन की पारी खेली थी.

डर्क वेलहम (Dirk Wellham )

ऑस्ट्रेलिया के डर्क वेलहम ने अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में विक्टोरिया (Victoria) के खिलाफ शतक जमाया था तो वहीं, अपने करियर के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 103 रन की पारी खेली थी

पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw)

भारत के पृथ्वी शॉ ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच शतक लगाया था. शॉ ने 2016-17 रणजी ट्रॉफी सीजन में तमिलनाडु के खिलाफ मुंबई के लिए खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की थी. इसके बाद उन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच में 18 साल की उम्र में वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाया था.

लुआन-ड्रे प्रीटोरियस

साउथ अफ्रीका के लुआन-ड्रे प्रीटोरियस ने भी अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू में शतक लगाया था और अब जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में शानदार 153 रन की पारी खेली है. प्रीटोरियस ने पिछले साल दिसंबर में वॉरियर्स के खिलाफ अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू मैच में 120 रन की पारी खेली थी.