इंग्लैंड के बल्लेबाज ने विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली, विवियन रिचर्ड्स का 'ऑल टाइम' रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास

County Championship: इंग्लैंड के टॉम बैंटन (Tom Banton) ने काउंटी क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. समरसेट की ओर से खेलते हुए टॉम बैंटन ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंका दिया है. 5 अप्रैल (शनिवार) को वॉर्सेस्टरशायर के खिलाफ मैच के दूसरे दिन बैंटन ने नाबाद 344 रन की पारी खेली. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज जस्टिन लैंगर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2006 में सरे के खिलाफ 342 रन बनाए थे. यही नहीं इसके साथ ही टॉम बैंटन ने विवियन रिचर्ड्स को पछाड़ दिया है. विव रिचर्ड्स (Viv Richards - Cricket Player West Indies) ने 1985 में वारविकशायर के खिलाफ खेलते हुए 322 रन बनाए थे.

काउंटी चैंपियनशिप में समरसेट के लिए सर्वोच्च स्कोर (Highest score for Somerset in County Championship)

टॉम बैंटन - 344* Vs वॉर्सेस्टरशायर, 2025

जस्टिन लैंगर - 342 vs सरे, 2006

विव रिचर्ड्स - 322 Vs वारविकशायर, 1985

जस्टिन लैंगर - 315 Vs मिडलसेक्स, 2007

Tom Banton. 344*. Somerset's highest individual score of all-time. Unbelievable. pic.twitter.com/r0MrpJBin3 — Rothesay County Championship (@CountyChamp) April 5, 2025

समरसेट के लिए खेल के पहले दो दिनों में बैंटन ने 381 गेंदों पर 344 रन बनाए, अपनी मैराथन आठ घंटे की पारी में उन्होंने 53 चौके और एक छक्का लगाए. दाएं हाथ के इस बैटर ने दिन के खेल की अंतिम गेंद पर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया जब उन्होंने काशिफ अली की गेंद पर चौका लगाया. जेम्स रेव के साथ दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 371 रन की साझेदारी की जो क्लब के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया, ऐसा कर दोनों ने 2005 में डरहम यूसीसीई के खिलाफ जॉन फ्रांसिस और इयान ब्लैकवेल के बीच हुई 320 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया.

बैंटन ने मैच के दूसरे दिन 84 रन से शुरुआत की और दूसरे दिन 260 रन बनाए, जिससे दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को महान रिकॉर्ड को पार करने में मदद मिली. अगर वह इसी गति से रन बनाते रही तो इस बात की संभावना है कि दाएं हाथ का यह बल्लेबाज 400 रन भी बना पाने में सफल हो सकता है. ऐसा करने में यदि बैंटन सफल रहे तो वो इस ऐतिहासिक स्कोर तक पहुंचने वाले समरसेट के पहले बल्लेबाज बन सकते हैं.