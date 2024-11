तिलक वर्मा के सिर में कैसे लगी चोट? दर्द से टूट गया था युवा स्टार, अब खुद बताई पूरी बात

Tilak Varma Got Hurt In Head While Attempting Catch: सेंचुरियन टेस्ट में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा का जलवा रहा. मैच के दौरान उन्होंने पहले बल्ले से उम्दा खेल दिखाते हुए नाबाद 107 रन बनाए. वहीं जब फील्डिंग की बारी आई तो यहां भी अपना पूरा दमखम दिखाते हुए हर किसी का दिल जीत लिया. हालांकि, एक पल ऐसा भी आया जब तिलक अपना सिर पकड़कर मैदान में दर्द से कराहते हुए नजर आए. यह वाक्या तब दिखा जब टीम इंडिया को आखिर में 24 रन बचाने थे. अर्शदीप की पहली गेंद पर लेग बाई हासिल करने के बाद स्ट्राइक पर आए मार्को जानसेन ने दूसरी गेंद पर कवर की दिशा में जोरदार शॉट लगाया. यहां कवर की बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे तिलक वर्मा ने गेंद को रोकने के लिए जोरदार तरीके से छलांग लगाई. मगर निचे गिरते वक्त वह अपना संतुलन नहीं बना पाए और सिर के बल मैदान में गिर पड़े. नतीजा ये रहा कि उनके सिर में जोरदार चोट लगी, जिसके बाद उन्हें मैदान में ही कुछ देर तक अपने सिर को पकड़कर लेटे हुए देखा गया.

तिलक की चोट को देखते हुए तुरंत फिजियो ने मैदान में जाकर उनकी जांच की. सुकून भरी खबर यह रही कि जांच में उन्हें ठीक पाया गया. खुदा ना खास्ता अगर वह चोटिल हो जाते तो चौथे टी20 मुकाबले से पूर्व टीम इंडिया के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती.

Tilak Varma got hurt on his head while trying to take a catch.#INDvsSAT20 pic.twitter.com/YNRVzUmMHp