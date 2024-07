''मैंने रोहित शर्मा के साथ...'', जिसने श्रीलंका को बनाया चैंपियन, वह रोहित शर्मा का हुआ फैन

Thisara Perera gave big statement: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में मिली सफलता के बाद हर कोई रोहित शर्मा का फैन हो गया है. लोग उनकी तारीफों के कसीदे गढ़ रहे हैं. इसी कड़ी में श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी थिसारा परेरा ने भी उनकी सराहना की है. उनका कहना है कि रोहित शर्मा एक नरम दिल के अच्छे इंसान हैं. स्टार स्पोर्ट्स के साथ हुई खास बातचीत के दौरान 35 वर्षीय पूर्व ऑलराउंडर ने कहा, ''मैंने रोहित शर्मा के साथ शिरकत की है. वह सच में एक अच्छे इंसान हैं. एक इंसान के तौर पर वह बहुत ही अच्छे है.''

मौजूदा समय में परेरा इंटरनेशनल क्रिकेट में शिरकत नहीं कर रहे हैं. साल 2021 में बढ़ते उम्र को देखते हुए उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला लिया था. उस दौरान उन्होंने अपनी मन की बात शेयर करते हुए कहा था कि उनके मुताबिक संन्यास लेने और युवाओं को मौका देने का यह सबसे सही समय है.

Thisara Perera said "I played with Rohit Sharma, He is a really good guy - As a human being, he is very nice & very good". [Star Sports] pic.twitter.com/n9vHmHVd4I