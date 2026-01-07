'यह भारतीय भविष्य का सबसे बड़ा सुपर स्टार', ग्रेट मार्क वॉ ने बताया क्यों जायसवाल तीन स्टारों में सबसे अव्वल

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ मार्क वॉ ने भारतीय सलामी बल्लेबाज़ यशस्वी जायसवाल की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि वह टेस्ट क्रिकेट के अगले महान बल्लेबाज़ों में से एक बनने की पूरी क्षमता रखते हैं.सिडनी में खेले जा रहे पांचवें एशेज टेस्ट के चौथे दिन कमेंट्री बॉक्स में बातचीत के दौरान जब वॉ से यह सवाल किया गया कि मौजूदा पीढ़ी में किसी बल्लेबाज को भविष्य का बड़ा सितारा मानता हैं? इस पर मॉर्क वॉन ने तीन खिलाड़ियों के नाम लिए, लेकिन इनमें इस पूर्व दिग्गज ने सबसे ऊपर यशस्वी जायसवाल को रखा. वॉ ने कहा,'मेरे हिसाब से भविष्य के तीन बड़े खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, हैरी ब्रूक और रचिन रवींद्र हैं, लेकिन मैं जायसवाल को चुनूंगा. वह अभी सिर्फ 24 साल के हैं, लेकिन वह पहले से ही खाते में दोहरा शतक जमा कर चुके हैं और उनका औसत 50 के आस-पास है.' मॉर्क वॉ ने आगे कहा, ' इस लड़के में कुछ खास है. मुझे लगता है कि जायसवाल एलीट ग्रुप में शामिल होने वाले अगले चैंपियन बल्लेबाज़ होंगे. वह एक शानदार खिलाड़ी हैं और मेरी पसंद हैं.'

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने के बाद से ही यशस्वी जायसवाल ने बड़ी पारियां खेलने की आदत बना ली है. 28 टेस्ट मैचों में वह अब तक 7 शतक और 13 अर्धशतक लगा चुके हैं, जबकि उनका औसत 49.23 का है. खास बात यह है कि उनके सात में से पांच शतक 150 से ज्यादा के स्कोर वाले हैं, जिनमें एक दोहरा शतक भी शामिल है.

वहीं, पूर्व इंग्लैंड कप्तान माइकल वॉन ने भी वॉ की राय से सहमति जताई, हालांकि उन्होंने भारतीय कप्तान शुभमन गिल को भी इस सूची में शामिल करने की बात कही. लेकिन वॉन अपने देश के बल्लेबाज़ हैरी ब्रूक के सबसे बड़े समर्थक नज़र आए. 26 वर्षीय हैरी ब्रूक, जो अब इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीम के कप्तान भी हैं. वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए. इसके बावजूद उनका टेस्ट रिकॉर्ड काफ़ी प्रभावशाली रहा है. ब्रूक ने अब तक 34 टेस्ट मैचों में 10 शतक और 14 अर्धशतक लगाए हैं. वॉन ने कहा, 'हैरी ब्रूक वह खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम आने वाले समय में सबसे ज़्यादा बात करेंगे. इस सीरीज़ में भी हम उनकी चर्चा कर रहे हैं. भले ही इस दौरे पर उन्हें उतने रन नहीं मिले जितने मैंने सोचे थे, लेकिन अगले 10 वर्षों में हम उनसे कुछ बेहद असाधारण पारियां देखने वाले हैं.