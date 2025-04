LSG vs MI: तिलक वर्मा को यह आखिर क्या हुआ, मुंबई इंडियंस ने लिया यह फैसला, वर्मा सिर्फ चौथे बल्लेबाज बने

इंडियंस प्रीमियर लीग (IPL 2025) में शुक्रवार को घरेलू मैदान इकान स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने मुंबई इंडियंस (LSG vs MI) को 12 रन से हरा दिया. इस बार के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहे, वह लेफ्टी बल्लेबाज तिलक वर्मा (Tilak Varma) रहे. सभी इस बात से हैरान हैं कि जब मुंबई को तेज रन बनाने की जरूरत थी, तो तब तिलक वर्मा ने 23 गेंदों पर 2 चौकों से 25 रन बनाए. इसका नतीजा यह रहा कि जब इंडियंस को 7 गेंदों में जीत के लिए 24 रन की दरकार थी, तो मुंबई इंडियंस प्रबंधन ने बाहर बुला लिया. मतलब तिलक वर्मा रिटायर्ड आउट हो गए. उनकी जगह मिचेल सैंटनर को बैटिंग के लिए भेजा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आखिर में टीम 12 रन से हार गई

Batting at 25 off 23 in the run chase, #TilakVarma retired himself out to make way for Mitchell Santner!



Only the 4th time a batter has retired out in the IPL!



Watch LIVE action ➡ https://t.co/nH2UGjQY0t #IPLonJioStar #LSGvMI, LIVE NOW on Star Sports 1, Star Sports 1… pic.twitter.com/NJ0C0F8MvL — Star Sports (@StarSportsIndia) April 4, 2025

चौथे बल्लेबाज बने तिलक वर्मा

यह आईपीएल में चौथा मौका रहा, जब कोई बल्लेबाज रिटायर्ड आउट हुआ. रविचंद्रन अश्विन साल 2022 में इस तरह आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे. इसके बाद 2023 में अथर्व ताइडे और साई सुदर्शन भी रिटायर्ड आउट हो चुके हैं.

सवाल तिलक पर नहीं, बल्कि इन पर भी है

वैसे सवाल तिलक वर्मा को लेकर ही नहीं, बल्कि सूर्यकुमार यादव और कप्तान हार्दिक पंड्या को लेकर भी हैं. यह सही है कि यादव ने 43 गेंदों पर 67 रन बनाए, लेकिन अपनी बैटिंग के आखिरी हिस्से में वह भी धीमे पड़ गए. वहीं कप्तान हार्दिक पंड्या ने भी बड़े शॉट देरी से तो लगाए ही, तो उनके बल्ले से भी शॉट आखिरी में नहीं ही निकल रहे थे. बहरहाल, सभी जानते हैं कि तिलक कैसे बल्लेबाज हैं, लेकिन उनका 23 गेंदों पर 25 रन बनाना एक पहेली बन गया.

हार्दिक की सफाई

बहरहाल, उन्हें बाहर बुलाने पर कप्तान हार्दिक ने मैच के बाद कहा, 'हमें उस समय बड़े शॉटों की दरकार थी और उसके बल्ले से बड़े शॉट नहीं आ रहे थे. क्रिकेट में ऐसा होता है, जब आप वास्तव में बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप सफल नहीं होते, हमारा फैसला खुद अपने आप बताता है कि हमने यह फैसला क्यों लिया.' बहरहाल फैंस भी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं

सवाल तिलक के इरादे को लेकर हो रहा है..शॉट लगाने की कोशिश ही नहीं की

Tilak Verma's today innings reminded me this inning of Yuvraj Singh in T20 wc final. How someone can play this bad. Top of that He was impact player. He even didn't try to hit the ball. What a shame.#MIvsLSG #LSGvMI #tilakvarma #HardikPandya pic.twitter.com/2MpVs8plh4 — Barkha Joshi (@bindasbarkha) April 4, 2025

तिलक के समर्थन में भी फैंस बोल रहे हैं