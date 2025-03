IND vs AUS: भारत की ऐतिहासिक जीत से पहले ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसा था माहौल, कोहली- राोहित के रिएक्शन ने मचाई धूम, Video

Virat Kohli and Rohit Sharma reaction viral: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत को 4 विकेट से धमाकेदार जीत मिली, भारत की जीत में विराट कोहली ने शानदार 84 रन की पारी खेली, जिसने भारत के लिए जीत की नींव रखी, इसके बाद श्रेयस अय्यर 45 रन और हार्दिक पंड्या ने 34 गेंद पर 42 रन बनाकर भारत को जीत दिला दी. बता दें कि मैच के फिनिश होने से पहले का वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया जिसमें ड्रेसिंग रूम के माहौल को दिखाया गया है. वीडियो में कोहली और रोहित का रिएक्शन देखते बन रहा है.

मैच के आखिरी पलों में कोहली ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर खड़े होकर मैच को देख भी रहे थे और अपने कप्तान रोहित शर्मा से बात भी कर रहे थे. कोहली, रोहित से कहते हैं कि क्या राहुल छक्का मारकर जीताएगा, वहीं, जब केएल राहुल छक्का मारते हैं तो ड्रेसिंग रूम कोहली, रोहित और हार्दिक एक दूसरे को गले लगाकर इसका जश्न मनाते हैं. इसके अलावा दूसरे खिलाड़ी भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं.

