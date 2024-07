Team India Victory Parade: वो खास बस जिसमें निकलेगी टीम इंडिया की विक्ट्री परेड, देखिए एक नजर

भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराने के बाद जब स्वदेश लौटी तो एयरपोर्ट पर फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया है. भारतीय टीम इसके बाद दिल्ली के मौर्या होटल पहुंची और वहां पर भारतीय टीम प्रधानमंत्री आवास गई, जहां पीएम मोदी की टीम इंडिया से मुलाकात हुई है. प्रधानमंत्री मोदी और टीम इंडिया की मुलाकात का भी वीडियो सामने आया है. इस दौरान भारतीय टीम की प्रधानमंत्री से बातचीत भी हुई है. विश्व विजेता खिलाड़ियों और प्रधानमंत्री के बीच क्या बातचीत हुई है यह अभी साफ नहीं हैं. हालांकि, वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी और विश्व चैंपियन खिलाड़ियों के बीच काफी हंसी मजाक हुआ है. वहीं अब भारतीय टीम मुंबई के लिए रवाना होगी, जहां टीम इंडिया विक्ट्री परेड में हिस्सा लेगी. इस दौरान नरीमन प्वाइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक एक रोड शो होगा.

विक्ट्री परेड के लिए तैयार है 'स्पेशल बस'

भारतीय टीम करीब दो किलोमीटर लंबा विक्ट्री परेड करेगी. इस दौरान टीम इंडिया ओपन बस में रहेगी. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पहले ही फैंस से विक्ट्री परेड में हिस्सा लेगे का आग्रह कर चुके हैं. वहीं इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में एक भव्य समारोह का आयोजन होगा और इस दौरान टीम इंडिया को बीसीसीआई द्वारा 125 करोड़ की राशी दी जाएगी, जिसका बीसीसीआई सचिव जय शाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं.

