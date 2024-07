विश्व विजेता भारतीय टीम को लाने बारबाडोस पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट, देखकर चौंक गए एयरपोर्ट के कर्मचारी

Team India: चक्रवाती तूफान (Hurricane Beryl) के कारण विश्व विजेता भारतीय टीम (Indian Team) बारबाडोस में ही फंसी हुई थी. लेकिन अब विश्व विजेता भारतीय खिलाड़ी जल्द ही भारत पहुंचने वाले हैं. दरअसल, बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों के लिए विशेष फ्लाइट का इंतजाम किया है. 'चैंपियंस विश्व कप 24' नाम के विशेष चार्टर फ्लाइट से भारतीय टीम दिल्ली पहुंचेगी. बता दें कि भारतीय टीम को भारत लाने के लिए एयर इंडिया का बोइंग 777 विमान बारबाडोस' पहुंच चुका है जिसकी तस्वीर सोशल मीडिय पर सामने आई है. बता दें कि जिस फ्लाइट से विश्व विजेता खिलाड़ी वाप भारत आएंगे उसका नाम AIC24WC ( 'चैंपियंस विश्व कप 24) रखा गया है.

#WATCH | A special flight of Air India lands at Barbados Airport. Team India will fly back to the country on this flight.

बारबाडोस के एयरपोर्ट पर पहली बार उतरा इतना बड़ा फ्लाइट

बारबाडोस के एयरपोर्ट पर पहली बार इतना बड़ा फ्लाइट उतरा है. वहां एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि वहां पर पहली बार यहां पर इतना बड़ा विमान लैंड किया है. इसी विमान से भारतीय टीम दिल्ली पहुंचेगी.

सुबह 6 बजे फ्लाइट लैंड कर सकती है दिल्ली में

भारतीय टीम भारत के समय के अनुसार 4 जुलाई को सुबह 6 बजे दिल्ली लैंड कर सकती है

क्या है टीम इंडिया का कार्यक्रम

रिपोर्ट की मानें तो भारतीय टीम दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेगी. इसके बाद भारतीय टीम मुंबई रवाना होगी. मुंबई में भारतीय टीम के खिलाड़ी खुली बस पर टीम ट्राफी के साथ र भ्रमण पर निकल सकती है. बता दें कि 2007 में जब भारत ने खिताब जीता था तो टीम इंडिया के खिलाड़ी खुली बस में ट्रॉफी के साथ मुंबई की सड़कों पर निकले थे.

