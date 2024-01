IND vs ENG Test: इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान, शमी और ईशान को नहीं मिली जगह, इस खिलाड़ी की हुई सरप्राइज एंट्री

IND vs ENG Test Series Squad

Team India Test Squad vs ENG: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया की टीम की घोषणा की. इंग्लैंड के खिलाफ पहले दे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Shami and ishan kishan not in test squad vs England) और विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन 17 सदस्यीय टीम का हिस्सा नहीं हैं। पहले दो टेस्ट मैच क्रमशः हैदराबाद और विशाखापत्तनम में खेले जाएंगे. शमी टखने की चोट के कारण टीम से बाहर हैं, जबकि किशन ने आराम मांगा था. इस बीच, युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel in Test Squad vs Eng) को 25 जनवरी से शुरू होने वाली श्रृंखला के लिए पहली बार कॉल-अप मिला है. रोहित शर्मा टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि स्टार तेज गेंदबाज जसप्रित बुमरा को उप-कप्तान नामित किया गया है.