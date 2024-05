सुनील गावस्कर की भविष्यवाणाी, इन दो टीमों के बीच होगा T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल

Sunil Gavaskar picks for the T20 World Cup 2024 Finalists: भारत के महान बल्लेबाज रहे सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar on T20 World Cup 2024) ने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल (T20 World Cup Final) को लेकर भविष्यावणी की है. गावस्कर ने उन दो टीमों के नाम का ऐलान किया है जो इस बार टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच सकती है. स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए गावस्कर ने महा भविष्यवाणी की है. बता दें कि 2 जून से टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है. टूर्नामेंट का फाइनल 29 जून को खेला जाएगा. उससे पहले महान गावस्कर ने दो टीम को लेकर भविष्यवाणी की है.

सुनील गावस्कर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि इस बार टी-20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा. बता दें कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल भी भारत और ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia T20 World Cup Final) के बीच हुआ था जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था. अब गावस्कर को टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भी लगता है कि फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंचेगी.

वनडे वर्ल्ड कप में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हरा दिया था. वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत ने पहले खेलते हुए 240 रन ही बनाए थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया था.

अब गावस्कर ने टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया को चुना है. ऐसे में देखना होगा कि क्या गावस्कर के द्वारा की गई यह भविष्यवाणी सच साबित होती है या नहीं.

