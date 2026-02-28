T20 World Cup: पाकिस्तानी कप्तान सलमान की छुट्टी होना तय, वर्ल्ड कप के बाद इन्हें मिलेगी टीम की कमान- रिपोर्ट

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानिवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अहम मुकाबला खेला जाना है. पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मुकाबला काफी अहम है क्योंकि अगर इस मुकाबले में पाक टीम बड़े अंतर से नहीं जीती तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा. इस बीच न्यूज एजेंटी पीटीआई ने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा को मौजूदा आईसीसी पुरूष टी20 विश्व कप में टीम के अभियान के बाद अपने पद से हटा दिया जायेगा.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, आगा के अलावा टीम के कुछ अन्य अनुभवी खिलाड़ियों के लिए यह आखिरी टी20 टूर्नामेंट हो सकता है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार अध्यक्ष मोहसिन नकवी इस वैश्विक आयोजन में टीम के प्रदर्शन से 'असंतुष्ट' हैं.

सूत्र ने शनिवार को बताया,"नकवी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि इस बार उन्हें चयनकर्ताओं, टीम प्रबंधन और बोर्ड में उनके करीबी सहयोगियों ने भरोसा दिलाया था कि टीम विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करेगी." सूत्र के मुताबिक, नकवी ने आगा को टी20 कप्तानी से हटाने का मन बना लिया है. इसके साथ ही वह मुख्य कोच माइक हेसन और चयनकर्ताओं के साथ कुछ खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर स्पष्ट चर्चा करेंगे.

सूत्र ने कहा,"सलमान के अलावा बाबर आजम, उस्मान खान और कुछ अन्य खिलाड़ियों के टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर भी विश्व कप के बाद पर्दा गिर सकता है." कप्तानी की दौड़ में शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी के नामों पर विचार किया जा रहा है.

सूत्र ने यह भी बताया कि विश्व कप से पहले ही हेसन ने नकवी को संकेत दे दिया था कि टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान को कुछ युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर उन्हें स्थापित करना होगा और आधुनिक टी20 क्रिकेट की आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ना होगा. सूत्र ने कहा,"ऐसे में विश्व कप के बाद पाकिस्तान की टी20 टीम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं."

टी20 अंतरराष्ट्रीय में 145 मैचों का अनुभव रखने वाले बाबर के बारे में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम रही तो श्रीलंका के खिलाफ सुपर आठ चरण का मैच उनके करियर का आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय साबित होगा.

