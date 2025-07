बर्मिंघम में संदिग्ध पैकेट मिलने से मचा हड़कंप, भारतीय क्रिकेटरों को बाहर नहीं निकलने की मिली सलाह

भारतीय क्रिकेट टीम बर्मिंघम के जिस मुख्य इलाके में ठहरी है वहां पास के सेंटेनरी स्क्वायर में संदिग्ध पैकेट मिलने के बाद टीम के सदस्यों को बाहर निकलने से मना किया गया है. बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को पुष्टि की कि बर्मिंघम सिटी सेंटर पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद खिलाड़ियों को बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गयी है. भारतीय क्रिकेटर आमतौर पर टीम होटल के नजदीक इलाकों में घूमते हैं और दूसरे टेस्ट से पहले वे अक्सर ब्रॉड स्ट्रीट पर जाते थे.

कप्तान शुभमन गिल सहित कुल आठ खिलाड़ियों ने मंगलवार को एजबेस्टन में अभ्यास किया जबकि टीम के 10 अन्य सदस्यों ने विश्राम किया. बर्मिंघम सिटी सेंटर पुलिस की ओर से 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा गया,"हमने बर्मिंघम सिटी सेंटर के सेंटेनरी स्क्वायर के आसपास घेरा बना रखा है और हम एक संदिग्ध पैकेट की जांच कर रहे हैं." उन्होंने कहा,"हमें दोपहर तीन बजे से ठीक पहले इसकी जानकारी मिली थी. एहतियात के तौर पर कई इमारतों को खाली करा लिया गया है, जबकि इसकी जांच की जा रही है. कृपया उस इलाके में जाने से बचें." पुलिस ने हालांकि एक घंटे के बाद सुरक्षा घेरा हटा लिया.

UPDATE | The cordon has now been lifted. Thanks for your patience.