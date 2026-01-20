विज्ञापन
IND vs NZ 1st T20I: सूर्यकुमार यादव के निशाने पर मेगा रिकॉर्ड, 25 रन बनाते ही विराट कोहली-रोहित शर्मा के क्लब में मारेंगे एंट्री

Suryakumar Yadav: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार को खेला जाना है और इस मुकाबले में कप्तान सूर्या के एक खास मुकाम के करीब होंगे. उन्हें ऐसा करने के लिए सिर्फ 25 रन चाहिए.

Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादव के निशाने पर बड़ा रिकॉर्ड
  • भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज 21 जनवरी से नागपुर में शुरू होगी.
  • सूर्यकुमार यादव टी20 क्रिकेट में 9 हजार रन के करीब हैं और उन्हें यह मुकाम हासिल करने के लिए 25 रन और चाहिए
  • यदि सूर्यकुमार यादव यह रिकॉर्ड बनाते हैं तो वे विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन के बाद चौथे भारतीय होंगे
Suryakumar Yadav on Verge of Big Record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज की शुरुआत नागपुर से होनी है. 21 जनवरी से शुरू होने वालीं इस सीरीज में सबकी नजरें कप्तान सूर्यकुमार यादव पर होंगी. सूर्यकुमार यादव बीते साल भर से इस फॉर्मेट में रनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. अगर वह कप्तान ना होते तो शायद ही उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल किया जाता. लेकिन कप्तान ने और कई दिग्गजों मे भरोसा जताया है कि यह सिर्फ एक पारी की बात है और मिस्टर 360 डिग्री फिर से अपने अंदाज में लौट आएंगे. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह पारी बुधवार को आती है या फिर फैंस को और इंतजार करना पड़ता है. वहीं सीरीज के शुरुआती मुकाबले में भारतीय कप्तान एक खास मुकाम पर हासिल कर सकते हैं. 

सूर्यकुमार यादव खास मुकाम की तरफ

सूर्यकुमार यादव टी20 में 9 हजार रनों के मुहाने पर खड़े हैं. उन्हें इसके लिए 25 रन और चाहिए.. अगर वह ऐसा कर लेते हैं तो वह टी20 में 9 हजार रनों के आंकड़े तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय होंगे. उनसे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन ऐसा कर चुके हैं. बता दें, सूर्यकुमार यादव ने 346 टी20 मैचों की 320 पारियों में 34.78 की औसत और 152.29 की स्ट्राइक रेट से 8975 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 6  शतक और 59 अर्द्धशतक लगाए हैं. सूर्या ने यह रन भारत, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई के लिए खेलते हुए बनाए हैं. 

भारत के लिए सबसे अधिक टी20 रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं, जिन्होंने 414 मैचों में 13543 रन बनाए हैं. इसके बाद रोहित शर्मा हैं, जिनके नाम 463 मैचों में 12248 रन हैं. जबकि पूर्व बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 334 मैचों में 9797 रन बनाए हैं.

