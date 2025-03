IPL 2025: हार्दिक पंड्या नहीं तो कौन करेगा CSK के खिलाफ MI की कप्तानी? नाम देखकर चौंक जाएंगे आप

Suryakumar Yadav Will Be Captain Of Mumbai Indians In First Match: आईपीएल 2025 का आगाज 22 मार्च से हो रहा है, लेकिन लाखों लोगों की चहेती मुंबई इंडियंस की टीम टूर्नामेंट का अपना पहला मुकाबला 23 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेलेगी. अहम मुकाबले से हार्दिक पंड्या गायब रहेंगे. ऐसे में सवाल उठता है कि सीएसके के खिलाफ टीम की अगुवाई कौन करेगा? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब खुद हार्दिक पंड्या ने दिया है. टूर्नामेंट के आगाज से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब देते हुए पंड्या ने कहा कि उनकी गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार यादव टीम की बागडोर संभालेंगे.

सीएसके के खिलाफ क्यों नहीं खेलेंगे हार्दिक पंड्या?

अब सवाल उठता है कि हार्दिक पंड्या पूरी तरह से फिट हैं, फिर भी वह चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैदान में क्यों नहीं उतरेंगे? तो इसका जवाब हम लेकर आए आए हैं. पिछली बार यानी कि आईपीएल 2024 के दौरान उनकी अगुवाई में टीम ने तीन बार एक ही गलती दोहराई थी. टीम को तीन बार स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया था. जिसके बाद आईपीएल के नियम के तहत उन पर एक मैच का बैन लगा हुआ है. चूंकि टीम को आईपीएल के 17वें सीजन के आखिरी मुकाबले में स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया था. ऐसे में इस बार वह बैन के परिणाम को भुगतेंगे.