IPL 2026: ऑक्शन के बाद ऐसी है सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वाड, नीलामी में खरीदे ये खिलाड़ी

Sunrisers Hyderabad Team Full Team Squad After IPL 2026 Mini Auction: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने ऑक्शन की सबसे बड़ी खरीद में से एक इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को 13 करोड़ रुपये में साइन किया. IPL में, लिविंगस्टोन ने राजस्थान रॉयल्स (RR), पंजाब किंग्स (PBKS) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए 49 मैचों में 158 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 1,051 रन बनाए हैं, जिसमें सात हाफ-सेंचुरी शामिल हैं, और 13 विकेट भी लिए हैं. हालांकि वह पिछले सीज़न में RCB के टाइटल जीतने वाले कैंपेन का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने आठ मैचों में 112 रन बनाए.
सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस प्रकार है:
रिटेन किये गए खिलाड़ी: अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, ब्रायडन कार्से, ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, जयदेव उनादकट, कामिंडू मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, स्मरण रविचंद्रन, ट्रैविस हेड, जीशान अंसारी
ऑक्शन में खरीदे गए खिलाड़ी
नीलामी में इन्हें खरीदा
बल्लेबाज: शून्य
विकेटकीपर: सलिल अरोड़ा (1.50 करोड़)
ऑलराउंडर: शिवांग कुमार (30 लाख), लियाम लिविंगस्टोन (13 करोड़), जैक एडवर्ड्स (3 करोड़)
स्पिनर: अमित कुमार (30 लाख), क्रेन्स फुलेट्रा (30 लाख)
तेज गेंदबाज: साकिब हुसैन (30 लाख रुपये), ओंकार तरमाले (30 लाख रुपये), प्रफुल्ल हिंगे (30 लाख रुपये), शिवम मावी (75 लाख रुपये)
पर्स शेष: 5.45 करोड़
विदेशी स्लॉट उपलब्ध: शून्य
