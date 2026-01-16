विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs NZ: 'जीत जाते तो एक्सपेरिमेंट करते', दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड की आसान जीत से हैरान सुनील गावस्कर का बड़ा बयान

Sunil Gavaskar on Team India 3rd ODI Playing 11 vs NZ Chances: डेरिल मिशेल की नाबाद 131 रनों की पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने राजकोट में दूसरे वनडे में सीरीज बराबर करने वाली जीत हासिल की

Read Time: 4 mins
Share
IND vs NZ: 'जीत जाते तो एक्सपेरिमेंट करते', दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड की आसान जीत से हैरान सुनील गावस्कर का बड़ा बयान
Sunil Gavaskar on Team India 3rd ODI Playing 11 vs NZ

Sunil Gavaskar on Team India 3rd ODI Playing 11 Chances: पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का कहना है कि वह इस बात से काफी हैरान थे कि राजकोट में दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया और रविवार को तीसरे और आखिरी मैच में घरेलू टीम को अपने कॉम्बिनेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी नहीं दी. डेरिल मिशेल की नाबाद 131 रनों की पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने राजकोट में दूसरे वनडे में सीरीज बराबर करने वाली जीत हासिल की, क्योंकि मेहमान टीम ने सात विकेट बाकी रहते 285 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. सीरीज का निर्णायक मैच इंदौर में खेला जाएगा.

जियोसिनेमा के 'अमूल क्रिकेट लाइव' पर गावस्कर ने कहा, "मैं हैरान था कि न्यूजीलैंड ने इतनी आसानी से मैच कैसे जीत लिया, क्योंकि उनके बल्लेबाजी शुरू करने से पहले, सभी को लगा था कि भारत पिच की धीमी गति का फायदा उठा पाएगा." उन्होंने कहा, "न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने न सिर्फ स्पिनरों ने, बल्कि सभी ने पिच की धीमी गति का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, ऐसा लगा कि भारत न्यूजीलैंड को लगभग 260 या 270 रनों पर रोक पाएगा. मुझे लगा था कि यह भारत के लिए आसान जीत होगी."

गावस्कर ने मिशेल और विल यंग (87) के बीच 162 रनों की साझेदारी की जिस तरह से उन्होंने संयम के साथ खेला, उसकी खूब तारीफ की, जिसने मैच भारत से दूर कर दिया. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि उन्होंने दिखाया कि लगभग 300 रनों के टोटल का पीछा कैसे किया जा सकता है, समय लेकर सेट होने के बाद अपनी स्ट्रोक-मेकिंग क्षमता पर भरोसा करके और विकेटों के बीच दौड़कर."

गावस्कर ने कहा कि सीरीज के फाइनल में भारत पर दबाव होगा और उनके पास यशस्वी जायसवाल जैसे किसी खिलाड़ी को आज़माने की गुंजाइश नहीं है, जिन्हें इंदौर मैच के लिए शामिल किया जा सकता था अगर सीरीज का फैसला हो गया होता. "...अगर वो यह मैच जीत जाते, तो उनके पास थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी होती, शायद उन खिलाड़ियों को मौके मिलते जो अब तक नहीं खेले हैं. जायसवाल जैसे किसी खिलाड़ी को भी खेलने का मौका मिल सकता था.

"यह सब मुमकिन हो सकता था. लेकिन अब वे कोई चांस नहीं ले सकते." उन्हें फिर से अपनी बेस्ट इलेवन के साथ खेलना होगा." न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी साइमन डूल ने मिशेल की पारी और जिस तरह से उन्होंने भारत के स्पिन जोड़ी कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा का सामना किया, उसकी तारीफ की.

जहां कुलदीप ने अपने 10 ओवर में 82 रन देकर सिर्फ एक विकेट लिया, वहीं जडेजा ने अपने आठ ओवर में बिना कोई विकेट लिए 44 रन दिए.

"मिशेल के भारत के खिलाफ बहुत अच्छे आंकड़े हैं... हम इसे बार-बार देखते हैं, रिवर्स स्वीप, अपने पैरों का इस्तेमाल करना. कुलदीप के खिलाफ बहुत जल्दी, वह विकेट से आगे आए और पहले ही ओवर में उन पर दबाव बनाया. उस पल से, कुलदीप ने थोड़ी सी अपनी लेंथ खो दी, जो अक्सर नहीं होता है.

"यहां तक ​​कि जडेजा के खिलाफ भी, उन्होंने बहुत अच्छा खेला. जिस तरह से वह पिच पर आगे आ सकते हैं, अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर से शॉट मार सकते हैं, या आक्रामक रह सकते हैं और मैदान के दोनों तरफ शॉट खेल सकते हैं, रिवर्स स्वीप, बैक-फुट शॉट्स, उनके पास सब कुछ है, यह उनका आत्मविश्वास दिखाता है," उन्होंने कहा.

डूल ने गावस्कर से सहमति जताई कि निर्णायक मैच में मेजबान टीम पर दबाव होगा.

"दोनों टीमों में से, न्यूजीलैंड फाइनल मैच में बिना किसी दबाव के जा रही है. भारत आमतौर पर दबाव में अच्छा प्रदर्शन करता है; उनके पास अभी भी टीम में मुख्य खिलाड़ी हैं, और वे जानते हैं कि इन स्थितियों को कैसे संभालना है," उन्होंने कहा, और अधिक आशावादी लहजे में बात की.

"वे समझते हैं कि जब सीरीज बराबर हो तो सीरीज का तीसरा या पांचवां मैच कैसे जीतना है. लेकिन न्यूजीलैंड के पास खोने के लिए कुछ नहीं है. उन्होंने इस देश में कभी कोई वनडे सीरीज नहीं जीती है, इसलिए यह शुरू करने का अच्छा समय होगा," उन्होंने आगे कहा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai Indians, India, New Zealand, Sunil Gavaskar, India Vs New Zealand 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now