'स्टंप दिख रहे थे फिर भी', अर्शदीप को निशाना बनाने पर गावस्कर हुए आगबबूला, वेस्टइंडीज के स्टार खिलाड़ी की कड़ी आलोचना की

वेस्टइंडीज के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के दौरान एक ऐसी घटना देखने को मिली, जिस पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर भी अपनी नाराजगी छिपा नहीं सके. वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसेफ की गेंदबाजी को लेकर गावस्कर ने कमेंट्री के दौरान तीखी प्रतिक्रिया दी और उन पर अर्शदीप सिंह को निशाना बनाने का आरोप लगाया. यह घटना भारतीय पारी के अंतिम चरण में हुई. शमार जोसेफ की एक तेज शॉर्ट गेंद सीधे अर्शदीप सिंह के कंधे पर जा लगी. गेंद लगने के बाद अर्शदीप दर्द से परेशान नजर आए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखने का फैसला किया. उस समय भारत को जीत के लिए आखिरी गेंदों में तेजी से रन बनाने की जरूरत थी.

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्शदीप को 'रिटायर्ड हर्ट' होकर मैदान छोड़ने की सलाह भी दी, लेकिन उन्होंने क्रीज पर डटे रहने का फैसला किया. हालांकि, अगली गेंदों पर भी अर्शदीप लगातार शॉर्ट गेंदों का सामना करते रहे.

एक मौके पर अर्शदीप बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में अपने स्टंप्स को पूरी तरह खुला छोड़ चुके थे. इसके बावजूद शमार जोसेफ ने यॉर्कर या स्टंप्स पर हमला करने के बजाय फिर से शॉर्ट गेंद फेंकी, जो अर्शदीप के घायल हिस्से की दिशा में गई. सौभाग्य से इस बार गेंद बल्लेबाज को नहीं लगी और भारत को अतिरिक्त रन मिल गए.

इस दौरान कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने जोसेफ के रवैये पर सवाल उठाए. गावस्कर ने कहा, "वह उसे निशाना बना रहा है. जब स्टंप सामने ही हैं, तो बल्लेबाज पर हमला क्यों कर रहा है?"

गावस्कर की टिप्पणी सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई. कई प्रशंसकों ने भी इस बात पर सवाल उठाए कि जब बल्लेबाज स्पष्ट रूप से चोट से जूझ रहा था, तब लगातार शरीर पर गेंदें फेंकने की क्या जरूरत थी.

आखिरकार अर्शदीप दूसरी बार चोट लगने से तो बच गए, लेकिन ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके. वह पांच रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए और मैदान से बाहर चले गए. यदि वह बेंगलुरु में होने वाले निर्णायक मुकाबले के लिए फिट नहीं हो पाते हैं, तो यह भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है.

मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान शाई होप के शानदार शतक की बदौलत तीन विकेट पर 247 रन बनाए. होप ने सिर्फ 50 गेंदों में नाबाद 102 रन की पारी खेली और अपनी टीम के बड़े स्कोर की नींव रखी.

जवाब में भारतीय टीम 223 रन ही बना सकी. वेस्टइंडीज की ओर से कीमो पॉल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 41 रन देकर पांच विकेट झटके और भारत के रन चेज को पूरी तरह पटरी से उतार दिया. कैरेबियाई टीम ने मुकाबला 24 रन से जीतकर पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली. अब सीरीज का फैसला बेंगलुरु में होने वाले आखिरी मुकाबले में होगा.

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