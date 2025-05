'ऐसा व्यवहार करना जिससे...', सुनील गावस्कर ने नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को दी वार्निंग, बयान ने मचाई हलचल

Sunil Gavaskar on Shubman Gill as Test Captain: शुभमन गिल (Shubman Gill India New Test Caotain) को भारत का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया है. गिल के कप्तान बनने पर पूर्व दिग्गजों को अलग-अलग रिएक्शन आ रहे है. अब भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने शुभमन गिल के कप्तान बनने पर रिएक्ट किया है. गिल को लेकर गावस्कर ने एक वार्निंग भी दी है जो फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर रहा है. गिल को लेकर गावस्कर ने स्पोर्ट्स तक पर बड़ा बयान गिया. गावस्कर ने कहा है कि गिल को अब कप्तान के तौर पर अपने व्यवहार को भी देखना होगा. (Sunil Gavaskar big Statement on Shubman Gill)

गावस्कर ने कहा, "भारत के कप्तान के रूप में चुने जाने वाले खिलाड़ी पर हमेशा दबाव रहता है क्योंकि टीम का सदस्य होने और कप्तान होने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जब आप टीम के सदस्य होते हैं, तो आप आम तौर पर अपने करीबी खिलाड़ियों के साथ ही बातचीत करते हैं, लेकिन जब आप कप्तान बन जाते हैं, तो आपको इस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि टीम के अन्य खिलाड़ी आपका सम्मान करें और कप्तान का व्यवहार उसके प्रदर्शन से अधिक महत्वपूर्ण होता है."

बता दें कि गिल के कप्तान बनने के बाद युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने भी रिएक्ट किया और कहा कि, "गिल आज कप्तान बने हैं लेकिन इसका पूरा श्रेय उनके पिता और युवराज सिंह को जाना चाहिए, युवी ने गिल के ऊपर खूब मेहनत की है जिसका फल आज मिला है".

एएनआई से बात करते हुए योगराज सिंह ने गिल के करियर को आकार देने में मजबूत मार्गदर्शन और परिवार के समर्थन के प्रभाव पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "शुभमन गिल के प्रदर्शन का श्रेय उनके पिता और युवराज सिंह को जाता है, अगर शुभमन गिल आज कप्तान बने हैं और लंबे समय तक बने रहेंगे, तो इसमें युवराज सिंह का मार्गदर्शन अहम भूमिका निभाएगा और उन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई भी है."

बता दें कि कोहली और रोहित के संन्यास के बाद अब गिल के ऊपर बतौर कप्तान बड़ी जिम्मेदारी है. अगले महीने भारत को इंग्लैंड के दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. 20 जून को पहला टेस्ट सीरीज होगा. गिल के लिए कप्तान के तौर पर यह एक बड़ा सीरीज साबित होने वाला है.