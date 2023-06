WTC Final से पहले सुनील गावस्कर ने दिया टीम इंडिया को ये अहम सुझाव, "जो हो रहा है उस पर..."

Sunil Gavaskar

Sunil Gavaskar Advice To Team India For WTC 2023 Final: पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने इसी महीने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल (WTC 2023 Final) के लिए भारतीय बल्लेबाजों को किए जाने वाले तकनीकी संतुलन पर प्रकाश डाला. गावस्कर ने बल्ले की गति नियंत्रण के महत्व पर जोर दिया, तेज गति वाले टी20 प्रारूप से टेस्ट क्रिकेट में आवश्यक बल्ले की गति पर अधिक नियंत्रित पर प्रकाश डाला. स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए, भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar on Technical Aspect of Team India Batting) ने उन तकनीकी बदलावों पर ध्यान दिया, जो भारतीय बल्लेबाजों को वर्ल्ड एस्ट चैंपियनशिप फाइनल (Gavaskar on WTC 2023 Final) में खेलना होगा.