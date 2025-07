IND vs ENG: "यह एक अच्छा एहसास था..' स्टुअर्ट ब्रॉर्ड ने दूसरे टेस्ट मैच में इस गेंदबाज की गेंद को बताया 'बॉल ऑफ द गेम'

Stuart Broad on Mohammed Siraj: दूसरे टेस्ट मैच (IND vs ENG) में भारत ने शानदार खेल दिखाया था और इंग्लैंड को 336 रन से हराने में सफलता हासिल की थी. पहले टेस्ट में भारत के गेंदबाज 20 विकेट लेने में असफल रहे थे लेकिन दूसरे टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों ने 20 विकेट लेकर जीत हासिल की. भारत की ओऱ से मोहम्मद सिराज और आकाश दीप ने मिलकर इंग्लैंड के 17 विकेट लिए. भारतीय गेंदबाजों की गेंदबाजी से स्टुअर्ट ब्रॉर्ड को चौंका कर रख दिया है. ब्रॉर्ड ने भारत के गेंदबाजी डिपारमेंट को इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण करार दे दिया है. (Stuart Broad on Mohammed Siraj Ball of The Game)

वहीं, इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज ने दूसरे टेस्ट मैच में उस गेंदबाज के बारे में बात की है जिसकी गेंद को उन्होंने 'बॉल ऑफ द गेम' करार दिया है. ब्रॉर्ड ने मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) की उस गेंद को 'बॉल ऑफ द गेम' करार दिया, जब उन्होंने कप्तान बेन स्टोक्स को बोल्ड कर दिया था. इस गेंद को ब्रॉर्ड ने टेस्ट मैच का सबसे बेहतरीन गेंद करार दिया है.

ब्रॉर्ड ने स्काइ क्रिकेट पर इस बारे में बात करते हुए कहा, "मोहम्मद सिराज के अतिरिक्त जिम्मेदारी के बारे में बात हो रही है, बुमराह नहीं, वह वास्तव में अच्छा आक्रमण करता है. आक्रामकता, भावना के साथ गेंदबाजी करता है, और मुझे लगता है कि गिल ने वास्तव में अच्छी कप्तानी की. सही समय पर उसने गेंदबाजों में जोश से भर दिया. सिराज ने बेन स्टोक्स को ऐसी गेंदबाजी की जिसे मैं लगभग खेल की सर्वश्रेष्ठ गेंद कह सकता हूं. सबसे पहले, शॉर्ट, उसके पार जाना, गति, और जब आप ऐसी पिच पर 20 विकेट लेते हैं जहां आपकी टीम बहुत ज्यादा रन बनाती है तो यह एक शानदार एहसास होता है."

इसके अलावा ब्रॉड ने भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद स्काई स्पोर्ट्स पैनल पर चर्चा के दौरान कहा, "अगर मैं इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप में होता तो यह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण मुझे चिंतित कर देती."

बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच अब सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में 10 जुलाई से खेला जाएगा. सीरीज में दोनों टीम एक-एक मैच जीतने में सफल हो गई है.