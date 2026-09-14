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जल्द रिटारमेंट लेने वाले हैं स्टीव स्मिथ? टेस्ट करियर के भविष्य पर दिया बड़ा बयान

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने अगले साल होने वाली एशेज सीरीज में खेलने पर अनिश्चितता जताई है.

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जल्द रिटारमेंट लेने वाले हैं स्टीव स्मिथ? टेस्ट करियर के भविष्य पर दिया बड़ा बयान
स्टीव स्मिथ ने कहा है कि वह सीरीज दर सीरीज आगे बढ़ रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने एशेज सीरीज 2027 खेलने को लेकर अनिश्चितता जताई है, जिसका आयोजन इंग्लैंड में होगा। स्मिथ ने बताया कि वह फिलहाल अपने टेस्ट करियर को सीरीज-दर-सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि उनका लक्ष्य 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक में हिस्सा लेना भी है. 37 वर्षीय स्मिथ अभी यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) में एम्स्टर्डम फ्लेम्स की तरफ से खेल रहे हैं. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने टेस्ट करियर में 125 मैच खेलते हुए 37 शतक लगाए हैं। वह फिलहाल इंग्लैंड के हैरी ब्रूक के बाद पुरुषों की टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर के बल्लेबाज हैं.

स्मिथ ने सोमवार को 'द टेलीग्राफ' से कहा,"मुझे अभी यह भी नहीं पता कि मैं तब वहां रहूंगा या नहीं। मैं सीरीज-दर-सीरीज सोच रहा हूं, जैसा कि मैं कुछ समय से कर रहा हूं, और वह समय अभी मेरे लिए काफी दूर है. मैं वहां जीतना चाहूंगा या वहां जीत चुका होता, लेकिन देखते हैं कि क्या ऐसा हो पाता है. अभी शायद ओलंपिक्स ही (लक्ष्य के तौर पर) है, जिसका हिस्सा बनने की कोशिश करनी है. यहां एम्स्टर्डम के साथ खेलने की एक वजह यह भी थी कि मैं जितना हो सके टी20 क्रिकेट खेलना जारी रख सकूं."

हालांकि, स्मिथ ने संन्यास की कोई तारीख निश्चित नहीं की है, लेकिन उन्होंने माना कि उनके खेलने का बचा हुआ समय ज्यादातर फ्रेंचाइजी टी20 क्रिकेट की ओर झुका रहेगा. उन्होंने कहा, "मुझे अभी भी लगता है कि मैं कुछ समय तक टी20 क्रिकेट खेल सकता हूं. मेरे खेलने के बाद आगे क्या होगा? मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन हां, उम्मीद है कि खेलने के लिए थोड़ा और समय बचा है." 

स्मिथ ने आगे कहा,"मैंने खेल में बहुत कुछ हासिल किया है. पिछले 15 साल या उसके आस-पास का सफर बहुत शानदार रहा है. मैं इसका आनंद ले रहा हूं, इसलिए मेरे पास कोई आखिरी तारीख नहीं है, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे, लेकिन यह एक अच्छा सफर रहा है."

ऑस्ट्रेलियाई टीम अक्टूबर में तीन टेस्ट मुकाबलों की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी. साल 2018 में हुए बॉल-टेम्परिंग विवाद के कारण स्मिथ पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से 12 महीने का बैन लगा था, जिसके बाद यह साउथ अफ्रीका में उनका पहला टेस्ट दौरा होगा. 

स्मिथ ने कहा,"मेरे लिए तो यह बस एक और सीरीज है. वह सब बहुत पहले हुआ था, और हमने तब से काफी क्रिकेट खेला है. हम उसके बाद वनडे मुकाबलों के लिए साउथ अफ्रीका भी गए हैं. इस समय साउथ अफ्रीका एक अच्छी टीम है, उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हमें हराया था. उनके पास बहुत अच्छा पेस अटैक भी है, इसलिए यह सीरीज जबरदस्त होनी चाहिए."

(इनपुट-आईएएनएस)

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