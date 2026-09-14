'इंतजार कर रहा हूं..' साइबर क्राइम एजेंसी की जांच पर मोहम्मद रिजवान ने तोड़ी चुप्पी

पाकिस्तान के सीनियर विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने आखिरकार नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि वह बस जांच खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं. 34 साल के रिजवान ने यह भी इशारा किया कि जांच पूरी होने के बाद वह मीडिया से बात कर सकते हैं. पाकिस्तानी न्यूज चैनल के मुताबिक, रिजवान और इमाम-उल-हक के खिलाफ चल रही जांच पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से जानकारी लीक करने के आरोपों के साथ-साथ टीम के हाल के इंग्लैंड दौरे से जुड़े मामलों से जुड़ी है.

जांच पूरी होने का इंतजार- रिजवान

पूर्व कप्तान रिजवान और इमाम उन सात खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्हें लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान वापस जाने का आदेश दिया था. शुरुआती दो टेस्ट में रिजवान का प्रदर्शन निराशाजनक रहा.

दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने चार पारियों में 61 रन बनाए. एजेंसी दोनों खिलाड़ियों के मोबाइल फोन डेटा की भी जांच कर रही है. रिजवान और इमाम पहले लाहौर में एनसीसीआईए के सामने पेश हुए थे, जहां उनसे कथित ड्रेसिंग-रूम लीक और इंग्लैंड दौरे से जुड़े मुद्दों पर करीब दो घंटे तक पूछताछ की गई थी. रिजवान ने समा.टीवी से कहा,"मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं. मैं जांच पूरी होने का इंतजार कर रहा हूं."

फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच के दायर में

इससे पहले, जियो न्यूज़ की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि एजेंसी दोनों खिलाड़ियों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है और किसी भी संभावित गलत काम की जांच की जा रही है. इससे पहले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सात खिलाड़ियों को इंग्लैंड से घर वापस भेजने के बाद, सेलेक्शन कमिटी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें पूछा गया था कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तान की टेस्ट टीम में रिजवान और इमाम को क्यों चुना गया.

लगातार कर रहे खराब प्रदर्शन

वेस्ट इंडीज़ में भी रिज़वान का प्रदर्शन औसत रहा, उन्होंने दो टेस्ट मैचों में सिर्फ 41 रन बनाए, जिसमें उनका सबसे ज़्यादा स्कोर 18 रन था, जो दूसरे टेस्ट में आया था. हालांकि, विंडीज़ दौरे से पहले दाएं हाथ के इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड शानदार था, क्योंकि वह जनवरी 2024 से पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे.

रिजवान को इंग्लैंड से घर वापस भेजे जाने के बाद, पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने सात खिलाड़ियों को बदलने के फैसले का बचाव करते हुए कहा था,"हमने इसके पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए चर्चा की है. इसमें परफॉर्मेंस के अलावा भी कई फैक्टर शामिल हैं, और हम इसकी तह तक जाएंगे."

पाकिस्तान टेस्ट टीम की बात करें तो, टीम को इंग्लैंड के हाथों 0-3 से व्हाइटवॉश का सामना करना पड़ा. बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में सबसे नीचे है. पाकिस्तान को हेडिंग्ले में पहले टेस्ट में एक इनिंग और 103 रन से हार का सामना करना पड़ा, जबकि मेहमान टीम लॉर्ड्स और एजबेस्टन में अगले दो टेस्ट में क्रमशः 194 रन और आठ विकेट से हारी.

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