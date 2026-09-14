पाकिस्तान क्रिकेट में आएगा भूचाल!, मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला जल्द, इन बड़े चेहरों पर गिर सकती है गाज

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े बदलाव होने वाले हैं. चेयरमैन मोहसिन नकवी आने वाले दिनों में कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं, जिनमें नेशनल सिलेक्शन कमिटी में बदलाव और सीनियर सिलेक्टर के तौर पर पूर्व टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद को उनकी जिम्मेदारी से हटाना शामिल है. पाकिस्तान के एक और पूर्व टेस्ट खिलाड़ी वहाब रियाज, जो पिछले साल से नेशनल महिला टीम के साथ मेंटर के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें भी जापान में होने वाले एशियन गेम्स के बाद कोचिंग स्टाफ के साथ हटाए जाने की संभावना है.

एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, "मोहसिन नकवी को भी अब एहसास हो गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में हार का सिलसिला और अचानक होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है. इसलिए ये बदलाव अब होने वाले हैं."

पिछले दो सालों में PCB के कई बड़े क्रिकेट फैसलों के पीछे आकिब का अहम हाथ माना जाता रहा है. इनमें इंग्लैंड दौरे के दौरान दूसरे टेस्ट के बाद पाकिस्तान टीम और कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव करने का विवादित फैसला भी शामिल है. पाकिस्तान के इस पूर्व टेस्ट बॉलर को पाकिस्तान क्रिकेट में मची उथल-पुथल के लिए भी काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया गया है. हाल के समय में वहां कोचिंग स्टाफ और कप्तानी में बार-बार बदलाव हुए हैं.

सूत्र ने बताया कि सिलेक्शन और क्रिकेट से जुड़े दूसरे मामलों में बदलाव करने का PCB का फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि व्हाइट-बॉल हेड कोच माइक हेसन ने संकेत दिया था कि वह टेस्ट टीम की जिम्मेदारी भी संभालने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि PCB एशियन गेम्स के बाद महिला टीम के हेड कोच के तौर पर कुछ विदेशी कोचों से भी बातचीत कर रहा है.

उन्होंने कहा, "नकवी जल्द ही अपने सहयोगियों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग करेंगे और बदलावों पर अंतिम फैसला लेने से पहले गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों को भी भरोसे में लेंगे." पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज में अपनी टेस्ट सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ कराई, लेकिन इंग्लैंड में उसे 3-0 से करारी हार का सामना करना पड़ा. बड़ी हार के कारण PCB की क्रिकेट नीतियों और उन्हें लागू करने वाले अधिकारियों की आलोचना हुई.

सूत्र ने बताया कि हेसन टेस्ट टीम की जिम्मेदारी संभालने के इच्छुक थे, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया था कि रेड-बॉल फॉर्मेट में चीजों को ठीक करने के लिए उन्हें समय चाहिए होगा. वह यह पद तभी स्वीकार करेंगे जब उन्हें एक निश्चित समय-सीमा दी जाए और यह भरोसा दिलाया जाए कि उनके फैसलों में कोई दखलअंदाजी नहीं होगी.

पाकिस्तान के केंद्रीय गृह मंत्री नकवी रविवार रात दुबई में महिला एशिया कप फाइनल के लिए मौजूद थे. वहां एक और विवाद तब खड़ा हो गया जब भारतीय टीम ने उनसे विजेता की ट्रॉफी नहीं ली. यह दुबई में हुए 2025 पुरुष एशिया कप फाइनल के दौरान हुए विवाद जैसा ही मामला था, जब भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी.



(PTI इनपुट के साथ)