SL vs OMN LIVE Score: ओमान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी कर रहा श्रीलंका

Sri Lanka vs Oman T20 World Cup 2026 Live Score Updates: T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप B मैच में श्रीलंका के खिलाफ ओमान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. श्रीलंका (को-होस्ट) टीम को बड़ा झटका लगा है क्योंकि वानिंदु हसरंगा चोट के कारण मैच से बाहर हो गए. श्रीलंका ने अपने कैंपेन की शुरुआत आयरलैंड पर 20 रन की जीत के साथ की, जिसमें कुसल मेंडिस ने हाफ सेंचुरी लगाई और कामिंडु मेंडिस ने 19 गेंदों में 44 रन बनाए. दूसरी ओर, ओमान अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे से 8 विकेट से हार गया. (SCORECARD)

श्रीलंका (प्लेइंग XI): पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेट कीपर), पवन रथनायके, कामिंडू मेंडिस, दसुन शनाका (कप्तान), दुशान हेमंथा, दुनिथ वेल्लालेज, दुष्मंथा चमीरा, महेश थीकशाना, मथीशा पथिराना

ओमान (प्लेइंग XI): आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, वसीम अली, मोहम्मद नदीम, जितेन रामानंदी, विनायक शुक्ला (विकेट कीपर), सुफियान महमूद, नदीम खान, शाह फैसल, जय ओडेड्रा

