SL vs IND 1st ODI: "यह फीयरलेस क्रिकेट है या...", इस बड़ी गलती से तय जीत हाथ से फिसली, तो फैंस अर्शदीप पर बुरी तरह भड़के

हाल ही में मेजबान श्रीलंका को टी20 सीरीज में 3-0 से पटखनी देने के बाद करोड़ों भारतीय प्रशसंक वनडे सीरीज में भी धमाकेदार आगाज की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ (SL vs IND 1st ODI) पहला वनडे टाई में तब्दील हो गया. वास्तव में यह टाई नहीं हुआ, बल्कि एक तरह से भारत ने अपने पैरों पर खुद की कुल्हाड़ी मार ली! यह आप इससे समझें कि जब गेंद पूरी 18 बाकी हों, जीत के लिए 5 रन हों, फिर गेंद 14 रह जाएं, रन 1 और विकेट भी एक हो और फिर भी आप हार जाएं, तो इसे पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही कहा जाएगा. और ऐसा हुआ एक बड़ी गलती है, जो 48वें ओवर की पांचवीं गेंद पर सिंगल लेने की कोशिश न कर बड़ा स्लॉग स्वीप शॉट खेलने चले गए. बल्ले की गेंद से मुलाकात नहीं हुई, तो स्टंप के सामने एलबीडब्ल्यू पकड़े गए. मैच टाई हो गया. फैंस क्या किसी का भी भड़कना स्वाभाविक था ड्रेसिंग रूम में तो अर्शदीप का जो हाल हुआ होगा, वह तो हुआ ही होगा, लेकिन सोशल मीडिया अभी भी बहुत गुस्सा है और अर्शदीप की इस गलती पर उन्हें जमकर सुना रहा है. देखिए यह फैन एक लाइक बराबर क्या कह रहे हैं. कोई भी गुस्सा होगा यार

RIP for the cricketing sense of #arshdeepsingh . How insane was he, just 1 required of 14 balls with only 1 wkt in hand. How can he go for a six?

Was this really fearless cricket or a blunder?

1 like=5 slaps to arshdeep#arshdeepsingh #INDvsSL #Hitman #ViratKohli𓃵 #ShivamDube pic.twitter.com/RUatW1jeRS