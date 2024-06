IND vs SA: 'कप्तान हो तो...', फाइनल में टक्कर से पहले रोहित शर्मा को लेकर अफ्रीकी खिलाड़ियों के बयान ने लूटी महफ़िल

SA Players Statement on Rohit Sharma; T20 WC 2024 Final: टी20 विश्व कप 2024 में टीम इंडिया और द.अफ्रीका दो ऐसी टीमें हैं, जो अब तक एक भी मैच हारे बिना फाइनल में पहुंची हैं. दोनों टीमों के पास ट्रॉफी जीतने का माद्दा है. इसलिए यह मुकाबला 'बेस्ट' बनाम 'बेस्ट' का है. इस बार रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम पहले से भी ज्यादा फॉर्म में और मजबूत नजर आ रही है. कप्तान रोहित शर्मा की अगुआई में भारतीय टीम का इस टी20 विश्व कप में अजेय अभियान जारी रखना और फाइनल तक के इस शानदार सफर पर क्रिकेट के जगत के कई दिग्गजों ने रोहित की जमकर तारीफ की है.

रोहित की कप्तानी को लेकर अब फाइनल मुकाबले से अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों ने रोहित की तारीफ में अपनी बात रखी है. रबाडा (Kagiso Rabada on Rohit Sharma) ने कहा, "रोहित भारत के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक हैं" तो वहीं केशव महाराज (Keshav Maharaj on Rohit Sharma) ने कहा, "मैं हमेशा से रोहित का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, वह निडर हैं." क्लासेन (Heinrich Klaasen on Rohit Sharma) ने कहा, "रोहित के पास अविश्वसनीय क्रिकेट दिमाग है, मैं उनसे खेल के बारे में बात करना पसंद करूंगा।"

South African players about Rohit: [Star]



Rabada said "Rohit is one of India's greatest batters".



Maharaj said "I have always been a huge fan of Rohit, he is fearless".



Klassen said "Rohit has got an unbelievable cricket brain, I would have like to have a conversation with him…