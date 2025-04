Sourav Ganguly: पहलगाम में आंतकी हमले को देख 'दादा' का उबल रहा है खून, पाकिस्तान से नहीं रखना चाहते हैं रिश्ता!

Sourav Ganguly Big Comment On Relations With Pakistan: पहलगाम में हुए आतंकी हमले से देश में हर कोई दुखी है. लोग इस कायराना हरकत की कड़ी शब्दों में आलोचना कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों में से दो आतंकी सीमा पार पाकिस्तान से आए थे. जिसके बाद से देश में पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से लोगों की नफरत सातवें स्थान पर पहुंच गया है. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी इस मुद्दे पर अपना विचार साझा करते हुए पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते खत्म कर देने की बात कही है. उनका मानना है कि पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते तोड़ने में ही भलाई है.

भारतीय दिग्गज ने कहा, 'पाकिस्तान के साथ 100 फीसदी संबंध खत्म कर देना चाहिए. उनपर सख्त कार्रवाई जरूरी है. ये कोई मजाक नहीं है.' अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, 'पहलगाम की घटना कोई मजाक नहीं है. आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. देशवासियों के ऊपर इसका गुस्सा नजर आ रहा है.'

#PahalgamTerroristAttack | Kolkata, West Bengal: Former Indian cricket team captain Sourav Ganguly says, "100 per cent, this (breaking ties with Pakistan) should be done. Strict action is necessary. It is no joke that such things happen every year. Terrorism cannot be tolerated." pic.twitter.com/J4v4HX3TZJ