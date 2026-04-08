'उन्हें जसप्रीत बुमराह के साथ...' सौरव गांगुली ने मोहम्मद शमी के सेलेक्शन पर अगरकर एंड कंपनी को भेजा मैसेज

Sourav Ganguly Statement on Mohammad Shami: लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लगातार अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर विरोधी टीम के बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेर रहे हैं. शमी अपने प्रदर्शन से लगातार टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. जारी आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में उन्होंने अपने 4 ओवरों में 18 डॉट गेंद फेंकी और 2 विकेट भी निकाले. वहीं अब पूर्व भारतीय कप्तान और BCCI के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मोहम्मद शमी की भारतीय टीम में वापसी का समर्थन किया है. उनका कहना है कि शमी को जसप्रीत बुमराह के साथ गेंदबाज़ी करनी चाहिए.

बुमराह के साथ करनी चाहिए गेंदबाजी

सौरव गांगुली ने शमी की काबिलियत और भारतीय क्रिकेट में उनकी अहमियत के बारे में अपनी राय बेझिझक और ज़ोरदार ढंग से रखी है. चयनकर्ताओं को दिए एक संदेश में उन्होंने कहा,"मैंने यह बात पहले भी कही है और फिर कहूंगा—हमें उन्हें जसप्रीत बुमराह के साथ दूसरे छोर से गेंदबाज़ी करते हुए देखना चाहिए, न कि कहीं और से. वह इतने ही बेहतरीन गेंदबाज़ हैं." मंगलवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए गांगुली ने कहा,"हमने पिछली रात ही देखा, चार ओवर, नौ रन और वह भी T20 के दो बेहतरीन खिलाड़ियों—ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के ख़िलाफ़. यह सचमुच एक ज़बरदस्त प्रदर्शन था."

मोहम्मद शमी को रणजी खेलते देख 'दादा' खुश

शमी की जमकर तारीफ़ करते हुए इस बाएं हाथ के खिलाड़ी ने कहा कि यह कोई एक बार का प्रदर्शन नहीं था. गांगुली ने पिछले रणजी सीज़न का एक खास पल याद करते हुए कहा,"मुझे वह सेमी-फ़ाइनल अब भी याद है. वह उस सुबह आया और आठ विकेट लिए. हां, हम फ़ाइनल में नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमें वहां तक पहुंचाने में उसकी भूमिका बहुत अहम थी."

टूर्नामेंट में काफ़ी आगे तक जाकर भी मैच पर असर डालने की यही काबिलियत शमी को दूसरों से अलग बनाती है. इससे भी ज़्यादा शानदार बात यह है कि एक शानदार इंटरनेशनल करियर होने के बावजूद वह घरेलू क्रिकेट में लौटने को तैयार है.

शमी को लेकर बंगाल क्रिकेट संघ के प्रमुख ने कहा,"मुझे यह सुनकर और भी ज़्यादा खुशी होती है कि वह अब भी रणजी ट्रॉफ़ी खेलना चाहता है. यह आसान नहीं होगा—वह एक तेज़ गेंदबाज़ है—लेकिन उसका यह समर्पण ही सब कुछ है. उसे नई गेंद के साथ दौड़कर आते देखना सबसे बेहतरीन अनुभव है. जब आप गेंद की सीम पर रखते हैं, और गेंद को बस थोड़ा सा हरकत करते हुए देखते हैं, तो उसे देखना अपने आप में एक शानदार अनुभव होता है."

ऐसे समय में जब भारतीय क्रिकेट अपने तेज़ गेंदबाज़ों के ग्रुप को लगातार बेहतर बना रहा है, शमी का अनुभव और कौशल मैनेजमेंट के काम आ सकता है. गांगुली का मानना ​​है कि अभी उससे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा. "उसने अब तक बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन मुझे सच में लगता है कि उसमें अभी भी कुछ सीज़न खेलने की क्षमता बाकी है."

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