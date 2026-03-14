गौतम गंभीर का रियल टेस्ट बाकी है... टी20 वर्ल्ड कप विजेता कोच को सौरव गांगुली ने दी वार्निंग

Sourav Ganguly Clear Warning To Gautam Gambhir: गौतम गंभीर हाल ही में दो आईसीसी ट्रॉफियां जीतने वाले पहले भारतीय कोच बने हैं. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के साथ-साथ टी20 विश्व कप 2026 का खिताब अपने कैबिनेट में शामिल किया. सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद भारतीय टीम सेमीफाइनल से चूकती नजर आ रही थी, लेकिन फिर टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की और विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया. हालांकि, पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने गंभीर को चेतावनी दी है कि उनकी "असली परीक्षा" एक साल बाद होगी.

मनी कंट्रोल के लिए बोरिया मजूमदार के साथ एक इंटरव्यू में सौरव गांगुली ने कहा,"व्हाइट बॉल में उनकी असली परीक्षा 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाली है. वहां की परिस्थितियां उनकी परीक्षा लेंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि उनके पास जो टीम है, उसमें वह इसमें सफल होंगे." रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल तक गई थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

2011 में एक खिलाड़ी के रूप में विश्व कप जीतने वाले गंभीर पर मुख्य कोच के रूप में खिताब दिलाने का दबाव है. साथ ही 2027 संस्करण भारत के दिग्गजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट होगा. गांगुली ने यह भी कहा कि गंभीर और टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में अपने प्रदर्शन में सुधार करने की जरूरत है.

सौरव गांगुली ने कहा,"रेल बॉल में, उन्हें बेहतर होने की जरूरत है. और ऐसा करने का तरीका विकेट के बारे में कम सोचना है. उन्हें अपने सिस्टम से विकेट निकालने की जरूरत है. इंग्लैंड सीरीज को लें. उन्हें घरेलू मैदान पर टर्नर पर खेलने की जरूरत नहीं है. अच्छे विकेट अच्छे परिणाम देंगे."

हालांकि, गांगुली ने भारतीय मुख्य कोच के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया. गांगुली ने कहा,"गौतम बहुत अच्छे कोच हैं. अगर आपको याद हो तो मैंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले कहा था कि आपको उन्हें कुछ समय देने की जरूरत है. व्हाइट बॉल के कोच के रूप में वह इन परिस्थितियों में बहुत अच्छे हैं. उनके पास बहुत अच्छी टीम है और वह बहुत अच्छे कोच हैं." गंभीर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 सीज़न के समापन के बाद अपना ध्यान टेस्ट और वनडे क्रिकेट पर केंद्रित करेंगे.

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